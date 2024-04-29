Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Türkiye

TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

TBMM'de gündem yoğun. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için görüşmelerine bu hafta parti gruplarına yapacağı ziyaret ile başlayacak. Hafta boyunca Genel Kurul'da enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Fahiş fiyatla mücadeleye dair kanun teklifinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

TBMM'de anayasa mesaisi başlıyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun. Yeni ve sivil anayasa için ilk görüşmeler bu hafta başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarını ziyaret edecek, yeni anayasa için görüşmeler yapacak.

Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerinde görüşmeleri tamamlanan enerji alanındaki yasa teklifine devam edilecek. Teklif, yerli üretim ve ithal doğal gazın Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilmesini içeriyor.

Düzenlemeye göre; kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler ve göllerde yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Fahiş fiyata ağır yaptırım

Meclis gündemine gelmesi beklenen önemli yasa teklifleri de var. Onlardan biri Ticaret Kanunu'nda yapılacak düzenleme olacak.

Yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülen teklifte, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenleme de yer alacak. Ayrıca işletmelere kapatma yaptırımı getirilmesi de Meclis'teki görüşmeler sırasında tartışılacak.

Bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanan diğer teklif, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeriyor.

Genel Başkanlar Meclis kürsüsünde olacak

Liderler de bu hafta Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Salı ve Çarşamba günü partilerin grup toplantıları düzenlenecek. 

Kaynak: TRT Haber

# yeni, VAR, Türkiye, hafta, para, parti

29 Nis 2024 - 10:24 - Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL