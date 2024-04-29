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Kocaeli’de 7 ilçe elektriksiz kalacak (29 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi)

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Kocaeli’de 29 Nisan Pazartesi günü 7 ilçede elektrikler kesilecek.

Kocaeli’de 7 ilçe elektriksiz kalacak (29 Nisan Kocaeli Elektrik Kesintisi) mask
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SEDAŞ’ın planlı onarım ve bakım çalışmaları kapsamında Kocaeli’de 7 ilçede elektrikler kesilecek. andıra, Karamürsel, Gölcük, Körfez, İzmit, Dilovası ve Gebze’de kesinti yaşanacak yerler ise şu şekilde:

 

PK Koduİl İlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
58923KOCAELİKANDIRA KIRKARMUT İZMİT KANDIRA YOLU SK, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER29.04.202409:0015:30
59193KOCAELİKARAMÜRSEL KADRİYE, TAHTALI KADRİYE MERKEZ MEVKİİ, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TAHTALI MERKEZ MEVKII, TAHTALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TAHTALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER29.04.202409:0017:00
59328KOCAELİGÖLCÜK YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ AYAZMA, AYAZMA CD., BASÖGRETMEN, BORA SK., CENGIZ TOPEL, ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., GAFFAR OKKAN CD., GEDİKLİ SK., GİRNE CD., HAYDARPAŞA CD., İBNİSİNA SK., KABAYAKALI SK., KANUNI, KANUNİ CD., KESTANE SK., LİMAN SK., MEDENİYET CD., MELDA SK., NURSEDA, ORHANBEY CD., OSMANBEY, PELİN SK., RAHIM, SAĞLAM SK., SARDUNYA SK., SAZLIK, SAZLIK SK., SOMUNCU SK., SUNA SK., TUĞRA SK., VALİDE SK., YENIÇERI, YENİÇERİ SK.29.04.202409:3017:30
59356KOCAELİKÖRFEZ ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER29.04.202409:0017:00
59368KOCAELİİZMİT CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, ORHAN, SANAYİ, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, TURGUT, VELİAHMET 1303, ADİL ÇELİK SK., AGLAYAN ULUÇINAR, AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKIF ERSOY SK., AKİF DÜZEN SK., AKİF ERSOY SK., ALİ OSMAN TOPAL SK., ANI SK., ARZU SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., AYTAÇ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAĞTEPE SK., BAHARİYE CD., BODUR SK., BULUTLU SK., CAYMAZ SK., ÇAĞLA SK., DAMLA SK., DERELİ SK., DESTANLAR SK., DEVRAN, DEVRAN CD., DİKİLİ SK., DİLEĞİM SK., DURAN SK., ELVAN, ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., ETHEM SK., FİLİZ SK., FULYA SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GEBEŞOĞLU SK., GELECEK SK., HACI ALİ SK., HACI HIZIR SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HAN SK., HASAN ÇELİK SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HAYAT, HAYAT CD., HIZLI SK., HUZUR SK., IBRAHIM TASÖREN, INÖNÜ CD., ISMAIL GASPIRALI, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İSKEÇE SK., İSMAİL EFE ÇIKMAZI SK., İSMAİL GASPIRALI CD., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADİFE SK., KALE SK., KALENDER SK., KALYON SK., KAMERLİ SK., KANDİL SK., KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ, KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR SK., KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., KURTARAN SK., LEYLA HANIM, LEYLA HANIM SK., MASLAK SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MOLLA RASIT SK., MOLLA RAŞİT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM CD., NARLIK YOKUŞU SK., NUMAN KAHYA SK., NURTEN SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZGE SK., ÖZKAHRAMAN SK., ÖZSU SK., PEKTAŞ SK., POLAT SK., POLATKAN, POLATKAN SK., SABAH SK., SADETTİN YALIM CD., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SEHIT ERCAN BULUT, SERZENİŞ SK., SUMAK SK., SÜLEYMAN TANER SK., ŞANLISOY SK., ŞEHİT ERCAN BULUT SK., ŞEREF SK., ŞEYH AKİF CD., ŞUAYİP ARSLANBABA SK., ŞULE SK., TAŞTEPE SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TİYATRO SK., TOLGA SK., TOPRAK SK., TORKUŞTEPE SK., TURANLAR, TURANLAR SK., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., ULAS, ULAŞ SK., USTA SK., UZUNER SK., ÜNLÜ SK., VATANDAŞ SK., YAGIZ, YAĞIZ SK., YESILVADI, ZERDALI, ZEYTİNLİBAHÇE SK.29.04.202409:0012:00
59384KOCAELİGÖLCÜK ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI 1047. SK., 1048., 1048. SK., 1050. SK., 1053. SK., 1056., 1057. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD, AKÇAKOCA CD., CİHAN CD., TOPÇULAR CD., ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.29.04.202409:3017:30
59389KOCAELİDİLOVASI DILISKELESI, DİLİSKELESİ 707. SK., 712/1. SK., 714. SK., 715. SK., 726. SK., 727. SK., 732. SK., 732/3. SK., 732/4., 732/4. SK., 732/5. SK., 734/3. SK., 734/4. SK., 735., 735. SK., 735/2. SK., 735/3. SK., 746/4., 746/4. SK., LIMAN, SAIDI NURSI, SAYGIN, SAYGIN CD.29.04.202409:0012:00
59416KOCAELİİZMİT KULFALLI AŞAĞIPINAR SK., PAŞALAR SK.29.04.202409:0017:00
59490KOCAELİDİLOVASI CUMHURIYET, CUMHURİYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ 104. SK., 110. SK., 111., 112/1. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118., 118. SK., 119. SK., 119/1. SK., 120. SK., 121. SK., 206. SK., 207. SK., 207/1. SK., 211/1. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., HÜRRİYET CD., IBN-I SINA CD., İBN-İ SİNA CD.29.04.202412:0016:00
59503KOCAELİGEBZE BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, ULUS 2146., 2146. SK., 2147. SK., 2148., 2148. SK., 2149., 2149. SK., 2149/1. SK., 2150. SK., 2151., 2151. SK., 2152. SK., 2153. SK., 2154. SK., 2155. SK., 2156., 2156. SK., 2157., 2157. SK., 2158. SK., 2159. SK., 2160., 2160. SK., 301. SK., 301/1. SK., 301/2. SK., 302. SK., 304. SK., 305., 305. SK., 305/1., 305/1. SK., 306. SK., 306/3. SK., 307. SK., 307/1. SK., 307/2. SK., 308., 308. SK., 308/1., 309., 309. SK., 310. SK., 311. SK., 312/2. SK., 313. SK., 313/1. SK., 314., 314. SK., 315., 315. SK., 316. SK., 316/1., 316/1. SK., 316/3. SK., 329/2., CENGİZ TOPEL CD., ORDU CD, VATAN, VATAN CD., YAVUZ SELİM CD., YENİ BAĞDAT CD.29.04.202408:3016:00
59511KOCAELİİZMİT KURTDERE AYVALI MEVKII, AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER, ISLAMKÖY MEVKII, İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER29.04.202409:0015:00

Kaynak: Haber Merkezi

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29 Nis 2024 - 10:25 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

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