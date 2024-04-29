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Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 92. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da yapılacak.

Merkez Bankası Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak mask
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TCMB'nin duyurusuna göre, olağan genel kurul toplantısı, yarın saat 14.00'te elektronik ortamda ve fiziki olarak TCMB İdare Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TCMB Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 27 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre, TCMB Anonim Şirketi Genel Kurulu, her yılın nisan ayı içinde Banka Meclisi'nin belirleyeceği günde bir araya gelecek.

Kaynak: AA

# HER, Resmi Gazete

29 Nis 2024 - 10:27 - Ekonomi --- Okunma

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