Haşim Arda sakatlandı

YIRTIK ŞÜPHESİ VAR
Yapılan son antrenmanda sakatlanan ve dizinde ödemden kaynaklı şişme olan Haşim Arda Sarman, bu nedenle Bandırmaspor maçının kadrosunda yer almadı. Genç futbolcunun MRının çekilmesi için dizindeki şişin inmesi bekleniyor. Yırtık şüphesi bulunan Haşim Arda’nın kesin durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Yahyakaptan Sporcuları - Geçmiş olsun.
Paşalı - İnşallah kötü bir şey yoktur
Çok geçmiş olsun izmitin çocuğu
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.