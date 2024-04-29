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Haşim Arda sakatlandı

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Kocaelispor’un genç savunma oyuncusu Haşim Arda Sarman maçtan bir önce yapılan antrenmanda sakatlandı. Haşim Arda sakatlığı nedeniyle Bandırmaspor maçında yer almadı

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Haşim Arda sakatlandı mask
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YIRTIK ŞÜPHESİ VAR

Yapılan son antrenmanda sakatlanan ve dizinde ödemden kaynaklı şişme olan Haşim Arda Sarman, bu nedenle Bandırmaspor maçının kadrosunda yer almadı. Genç futbolcunun MRının çekilmesi için dizindeki şişin inmesi bekleniyor. Yırtık şüphesi bulunan Haşim Arda’nın kesin durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.  

# VAR, Bandırmaspor

29 Nis 2024 - 10:28 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Paşalı - İnşallah kötü bir şey yoktur

Çok geçmiş olsun izmitin çocuğu

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 12:33

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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