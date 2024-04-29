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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 07.24'te, yerin 9,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 195,27 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber

29 Nis 2024 - 10:29 - Türkiye --- Okunma

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