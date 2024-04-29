Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.