Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar bu hafta 1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına kilitlenmişken; altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 438 liradan yaparken; 29 Nisan Pazartesi günü 2 bin 433 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 978 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.433,22
Satış: 2.433,63
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.323,96
Satış: 2.324,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.893,15
Satış: 3.978,98
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 15.572,60
Satış: 15.867,23
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.761,97
Satış: 7.957,95
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.572,60
Satış: 15.867,23
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.418,33
Satış: 16.837,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.329,02
Satış: 1.750,72
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.255,16
Satış: 2.383,74
Kaynak: Habertürk
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.