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29 Nis 2024 - 10:35- Ekonomi G:

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı

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Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlerden etkilenen altın fiyatlarında ibre aşağı döndü.

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı mask
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar bu hafta 1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına kilitlenmişken; altın fiyatları yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 438 liradan yaparken; 29 Nisan Pazartesi günü 2 bin 433 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 987 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 978 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.433,22

Satış: 2.433,63

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.323,96

Satış: 2.324,44

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.893,15

Satış: 3.978,98

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 15.572,60

Satış: 15.867,23

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.761,97

Satış: 7.957,95

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.572,60

Satış: 15.867,23

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.418,33

Satış: 16.837,74

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.329,02

Satış: 1.750,72

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.255,16

Satış: 2.383,74

Kaynak: Habertürk

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29 Nis 2024 - 10:35 - Ekonomi --- Okunma

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