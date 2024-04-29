29 Nis 2024 - 10:45 - Ekonomi

Koton halka arz detayları netleşti

Halka arz takvimine bir yeni bir firma daha eklendi. Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. de halka arz oldu ve yatırımcılar tarafından beklenen tüm detaylar netleşti. İşte, Koton hisse fiyatı, talep toplama tarihi ve lot miktarı...