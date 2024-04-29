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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli saat 15.00'te bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek.

Devlet Bahçeli'nin evindeki görüşme saat 15.00'te gerçekleşecek. Erdoğan ile Bahçeli en son 15 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşecek. Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde, Cumhurbaşkanı'nın Özel ile görüşmesi ve yeni anayasa çalışmaları ele alınacak. Diğer yandan Cumhur İttifakı'nın yol haritası da değerlendirilecek.

# yeni, hafta

29 Nis 2024 - 10:47 - Türkiye --- Okunma

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