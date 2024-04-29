Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek.
Devlet Bahçeli'nin evindeki görüşme saat 15.00'te gerçekleşecek. Erdoğan ile Bahçeli en son 15 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleşmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşecek. Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde, Cumhurbaşkanı'nın Özel ile görüşmesi ve yeni anayasa çalışmaları ele alınacak. Diğer yandan Cumhur İttifakı'nın yol haritası da değerlendirilecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.