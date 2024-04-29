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29 Nis 2024 - 10:49- Siyaset G:

İzmit’in müdürü Tuzla’ya belediye başkan yardımcısı oldu

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İzmit Belediyesi'nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini yürüten Sinem Gülenç, Tuzla Belediyesi Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Oğuzhan Aktaş
Oğuzhan Aktaş Tüm Haberleri
İzmit’in müdürü Tuzla’ya belediye başkan yardımcısı oldu mask
İzmit’in müdürü Tuzla’ya belediye başkan yardımcısı oldu
İzmit’in müdürü Tuzla’ya belediye başkan yardımcısı oldu
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Sinem Gülenç, İzmit Belediyesi’nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görev almıştı. Tuzla Belediye Başkanlığını CHP’li Eren Ali Bingöl’ün kazanmasının ardından Sinem Gülenç, 25 Nisan 2024 tarihi itibariyle Tuzla Belediyesi başkan yardımcılığı görevine atanarak, Tuzla'nın sosyal hizmetler alanındaki güçlü isimlerinden biri olarak göreve başladı. Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç yeni görevinin yanında akademik çalışmalarına da devam ediyor.

İzmit’in müdürü Tuzla’ya belediye başkan yardımcısı oldu
İzmit’in müdürü Tuzla’ya belediye başkan yardımcısı oldu
İzmit’in müdürü Tuzla’ya belediye başkan yardımcısı oldu

# sosyal, yeni, İzmit, Büyükşehir, İstanbul, başkan

29 Nis 2024 - 10:49 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Oğuzhan Aktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(15)
17

Zzz. - Bu kadın bu parti için nerede ne zaman çalışmış, nevzat doğan zamanında AKP liydi , fatma geldi oldu CHP li , biriminde çalışan personele izdirap olan, sonra nasilolduysa ibb ye gecen şimdide tuzla baskan yardımcılığı he , derhal bu yanlıştan donulsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 01:47
16

Sirri - Haberdeki ayrıntıya takıldım. Hem Tuzla Belediyesinde görevli hemde akademik çalışmaları devam ediyor. Yani çift maaş alıyor. Kendi gurbet ellerde gönlü sılada!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 00:58
14

M.boyraz - Kardeşler her partide bir elit tabaka var kaymakları onlar yer diğerlerinin görevi ise seçim kazandırmaktır. Bu hep böyledir. Parti ismi önemli değil.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 23:50
13

41 Alikaya - Büyük şehir belediye sine bursadan genel sekreter geliyo kocaeli de insanmıyok

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 23:02
12

Niyazi - Nevzat Doğan zamanında müdür yapıldı Fatma hanım döneminde müdürlüğü devam etti Daha sonra İstanbul belediyesine gitti şimdi de başkan yardımcısı olmuş tebrik etmek lazım başarılar diliyorum

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 22:58
07

Osman - Bupartiye okadar hizmet etmiş insanlar var zaten işin var bırakında bir başka insan ekmekyasin izmit ten kalk yardim ciol koca belediyede başkan insan yokmu hani insan kayırma olmiya çaktı demeki oluyormuş sizinde başka partiden farkınız yok

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 17:26
09

Alev - @Osman 07 nolu yoruma cevabı: Kesinlikle katılıyorum diğer partiden ne farkı aldı.

Demekki Liyakat değil itaat aranıyor

Tuzla'da o göreve layık kimse yokmuda ithal yardımcı aranıyor.

Bu bşkn Erene puaan kaybettirecektir, bunu yetkililerin göz ardı etmesi ilginç

Halkın güvenini kazanmış çalışkan bir başkanı bu atamalarla gölgedemi bırakmaya çalışıyor CHP yönetimi

Genel başkanın CB ile kapalı kapılar ardında görüşmesi zaten akıllarda soru işaretiyle

Bir kişiye bikaç görev vermek.....?

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 21:09
06

Paşalı - benim anlamadığım bu kadın Nevzat bey zamanında ağa gibi geziyordu belediyede Fatma hanım zamanında keza öyle şimdi CHP li tuzla belediyesine başkan yardımcısı oluyor. nasıl oluyor

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 15:39
05

Gerçekler Acıdır - Kimbilir kimin eşi kimin akrabası.

Yanıtla . 14Beğen . 4Beğenme 29 Nisan 14:34
10

Alev - @Gerçekler Acıdır 05 nolu yoruma cevabı: Birinin eşi dostu vede ithal olarak atanmışsa kabul edilemez

Syn bşkn bulamıyormu kendine yardımcı atayacak birini Tuzla'da o göreve layık kimse yokmuda İzmit'ten ithal yardımcı atanıyor.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 21:11
04

Sevda - Şimdi tuzla bel.çalışanları düşünsün izmit bel.bizlere kan kusturmuştu

Yanıtla . 15Beğen . 3Beğenme 29 Nisan 13:55
02

İzmitli - İzmit belediyesi karı kocayı müdür olarak atadı kimsenin sesi çıkmıyor yazıklar olsun

Yanıtla . 24Beğen . 12Beğenme 29 Nisan 11:28
11

Alev - @Seyfi 01 nolu yoruma cevabı: Tuzla'da liyakatli kimse yokmuda ithal edilmiş

Maalesef diğer parti gibi davranmaya başladı CHP oysa millet onlardan bıktığı için değişim istedi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 21:13
08

Hakkıyla Kayar - @Seyfi 01 nolu yoruma cevabı: Nevzat zamanında da görevdeydi

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 17:37
03

Sosyal Demokrat - @Seyfi 01 nolu yoruma cevabı: liyakattan anladığınız nedir , hanımefendi sosyal hizmet uzmanı , yani bu işler için biçilmiş kaftan , önceki tuzla belediye başkan yardımcısı önünde cevşen takılan bir bankamatik memuruydu .

Yanıtla . 18Beğen . 13Beğenme 29 Nisan 11:37
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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