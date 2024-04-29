İzmit’in müdürü Tuzla’ya belediye başkan yardımcısı oldu

Zzz. - Bu kadın bu parti için nerede ne zaman çalışmış, nevzat doğan zamanında AKP liydi , fatma geldi oldu CHP li , biriminde çalışan personele izdirap olan, sonra nasilolduysa ibb ye gecen şimdide tuzla baskan yardımcılığı he , derhal bu yanlıştan donulsun