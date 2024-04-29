Sinem Gülenç, İzmit Belediyesi’nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde görev almıştı. Tuzla Belediye Başkanlığını CHP’li Eren Ali Bingöl’ün kazanmasının ardından Sinem Gülenç, 25 Nisan 2024 tarihi itibariyle Tuzla Belediyesi başkan yardımcılığı görevine atanarak, Tuzla'nın sosyal hizmetler alanındaki güçlü isimlerinden biri olarak göreve başladı. Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Sinem Gülenç yeni görevinin yanında akademik çalışmalarına da devam ediyor.
29 Nis 2024 - 10:49- Siyaset Güncelleme:
İzmit’in müdürü Tuzla’ya belediye başkan yardımcısı oldu
İzmit Belediyesi'nde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevlerini yürüten Sinem Gülenç, Tuzla Belediyesi Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Zzz. - Bu kadın bu parti için nerede ne zaman çalışmış, nevzat doğan zamanında AKP liydi , fatma geldi oldu CHP li , biriminde çalışan personele izdirap olan, sonra nasilolduysa ibb ye gecen şimdide tuzla baskan yardımcılığı he , derhal bu yanlıştan donulsun
Sirri - Haberdeki ayrıntıya takıldım. Hem Tuzla Belediyesinde görevli hemde akademik çalışmaları devam ediyor. Yani çift maaş alıyor. Kendi gurbet ellerde gönlü sılada!
M.mt - Tuzladan size ne
M.boyraz - Kardeşler her partide bir elit tabaka var kaymakları onlar yer diğerlerinin görevi ise seçim kazandırmaktır. Bu hep böyledir. Parti ismi önemli değil.
41 Alikaya - Büyük şehir belediye sine bursadan genel sekreter geliyo kocaeli de insanmıyok
Niyazi - Nevzat Doğan zamanında müdür yapıldı Fatma hanım döneminde müdürlüğü devam etti Daha sonra İstanbul belediyesine gitti şimdi de başkan yardımcısı olmuş tebrik etmek lazım başarılar diliyorum
Osman - Bupartiye okadar hizmet etmiş insanlar var zaten işin var bırakında bir başka insan ekmekyasin izmit ten kalk yardim ciol koca belediyede başkan insan yokmu hani insan kayırma olmiya çaktı demeki oluyormuş sizinde başka partiden farkınız yok
Alev - Kesinlikle katılıyorum diğer partiden ne farkı aldı.
Demekki Liyakat değil itaat aranıyor
Tuzla'da o göreve layık kimse yokmuda ithal yardımcı aranıyor.
Bu bşkn Erene puaan kaybettirecektir, bunu yetkililerin göz ardı etmesi ilginç
Halkın güvenini kazanmış çalışkan bir başkanı bu atamalarla gölgedemi bırakmaya çalışıyor CHP yönetimi
Genel başkanın CB ile kapalı kapılar ardında görüşmesi zaten akıllarda soru işaretiyle
Bir kişiye bikaç görev vermek.....?
Paşalı - benim anlamadığım bu kadın Nevzat bey zamanında ağa gibi geziyordu belediyede Fatma hanım zamanında keza öyle şimdi CHP li tuzla belediyesine başkan yardımcısı oluyor. nasıl oluyor
Gerçekler Acıdır - Kimbilir kimin eşi kimin akrabası.
Alev - Birinin eşi dostu vede ithal olarak atanmışsa kabul edilemez
Syn bşkn bulamıyormu kendine yardımcı atayacak birini Tuzla'da o göreve layık kimse yokmuda İzmit'ten ithal yardımcı atanıyor.
Sevda - Şimdi tuzla bel.çalışanları düşünsün izmit bel.bizlere kan kusturmuştu
İzmitli - İzmit belediyesi karı kocayı müdür olarak atadı kimsenin sesi çıkmıyor yazıklar olsun
Seyfi - Hani liyakat, eş dost akraba devam.
Alev - Tuzla'da liyakatli kimse yokmuda ithal edilmiş
Maalesef diğer parti gibi davranmaya başladı CHP oysa millet onlardan bıktığı için değişim istedi
Hakkıyla Kayar - Nevzat zamanında da görevdeydi
Sosyal Demokrat - liyakattan anladığınız nedir , hanımefendi sosyal hizmet uzmanı , yani bu işler için biçilmiş kaftan , önceki tuzla belediye başkan yardımcısı önünde cevşen takılan bir bankamatik memuruydu .
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.