Üniversiteli Zeliha'yı kamyonet ezdi

Çanakkale'de bir üniversite öğrencisi geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.
ÇOMÜ öğrencisi Zeliha Güneş (24) bisikletiyle dolaşmak için Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Eceabat ilçesine gitti.
Sezai Ç. (65) idaresindeki kamyonet, Kocadere köyü yakınlarında seyir halindeki Zeliha Güneş'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan ÇOMÜ öğrencisi Güneş, ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Zeliha Güneş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI
ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: İHA-AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.