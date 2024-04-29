Köfte Erkan’ın pankartı Arjantin tribünlerinde açıldı

Kocaelispor’un Çorum deplasmanına takımı desteklemek için giden Köfte Erkan olarak tanınan Erkan Çakır, maç sonunda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kocaelispor gibi yeşil renklere sahip olan Atlético Nueva Chicago kulübü, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kocaelispor’un sevilen taraftarı Erkan Çakır’ı unutmadı. Aynı renkleri taşıyan iki kulüp taraftarları yıllardır birbirlerine karşı sevgi gösterisinde bulunurken bu defa da güzel bir vefa örneği sergilendi. Arjantin Primera Nacional liginde mücadele eden Atlético Nueva Chicago kulübü taraftarı Ruben Aristimuño, “ Köfte Erkan Yüreğimizde” yazılı pankart hazırladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Mitre maçında Çakır’a özel tasarladıkları pankartı hem şehrin önemli caddelerinde hem de tribünde açan Bueva Chicago taraftarlarına teşekkür mesajı geldi.

Kaynak: Haber Merkezi