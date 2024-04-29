Köfte Erkan’ın pankartı Arjantin tribünlerinde açıldı

Kocaelispor’un Çorum deplasmanına takımı desteklemek için giden Köfte Erkan olarak tanınan Erkan Çakır, maç sonunda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kocaelispor gibi yeşil renklere sahip olan Atlético Nueva Chicago kulübü, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kocaelispor’un sevilen taraftarı Erkan Çakır’ı unutmadı. Aynı renkleri taşıyan iki kulüp taraftarları yıllardır birbirlerine karşı sevgi gösterisinde bulunurken bu defa da güzel bir vefa örneği sergilendi. Arjantin Primera Nacional liginde mücadele eden Atlético Nueva Chicago kulübü taraftarı Ruben Aristimuño, “ Köfte Erkan Yüreğimizde” yazılı pankart hazırladı.
Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Mitre maçında Çakır’a özel tasarladıkları pankartı hem şehrin önemli caddelerinde hem de tribünde açan Bueva Chicago taraftarlarına teşekkür mesajı geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İzmitlee - Köylüler bu işlerden anlamaz. Bakında biraz feyz alın. Burada sadece Kocaelispor'a sallayıp duruyorsunuz. Global düşünün. Biraz örnek alın ufkunuz genişlesin.
Aa - Su adamlardan topcu alalim onlara da genclerimizi gonderelim yetissinler
Kocaelisporlu - Helal olsun Renklerin KARDEŞLİĞİİİ:)
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.