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29 Nis 2024 - 11:26- Spor G:

Köfte Erkan’ın pankartı Arjantin tribünlerinde açıldı

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Kocaelispor’un vefat eden taraftarı Erkan Çakır için Arjantin’de hazırlanan pankart tribünlerde açıldı.

Köfte Erkan’ın pankartı Arjantin tribünlerinde açıldı
Köfte Erkan’ın pankartı Arjantin tribünlerinde açıldı
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Kocaelispor’un Çorum deplasmanına takımı desteklemek için giden Köfte Erkan olarak tanınan Erkan Çakır, maç sonunda fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.  Kocaelispor gibi yeşil renklere sahip olan Atlético Nueva Chicago kulübü, geçtiğimiz günlerde vefat eden Kocaelispor’un sevilen taraftarı Erkan Çakır’ı unutmadı. Aynı renkleri taşıyan iki kulüp taraftarları yıllardır birbirlerine karşı sevgi gösterisinde bulunurken bu defa da güzel bir vefa örneği sergilendi. Arjantin Primera Nacional liginde mücadele eden Atlético Nueva Chicago kulübü taraftarı Ruben Aristimuño, “ Köfte Erkan Yüreğimizde” yazılı pankart hazırladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Mitre maçında Çakır’a özel tasarladıkları pankartı hem şehrin önemli caddelerinde hem de tribünde açan Bueva Chicago taraftarlarına teşekkür mesajı geldi.

Köfte Erkan’ın pankartı Arjantin tribünlerinde açıldı
Köfte Erkan’ın pankartı Arjantin tribünlerinde açıldı

Kaynak: Haber Merkezi

# kocaelispor

29 Nis 2024 - 11:26 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Yorumlar

(3)
03

İzmitlee - Köylüler bu işlerden anlamaz. Bakında biraz feyz alın. Burada sadece Kocaelispor'a sallayıp duruyorsunuz. Global düşünün. Biraz örnek alın ufkunuz genişlesin.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 22:21
02

Aa - Su adamlardan topcu alalim onlara da genclerimizi gonderelim yetissinler

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 16:18
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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