Yaşlı Destek Programı (YADES) için başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yaşlı Destek Programı kapsamında yaşlı vatandaşların daha geniş bakım hizmetlerine ulaşması amaçlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, “Bu kapsamda bakanlığımızca aile temelli aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES programıyla sürdürüyoruz. Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımı hizmetleri yanında, evde bakım, gündüz bakım gibi koruyucu önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılar ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ve evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesi için projeler yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı. İşte, detaylar...

YAŞLI DESTEK PROGRAMI (YADES) NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Yaşlı Destek Programı kapsamında yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından çeşitli bakım hizmetlerinin sunulduğu projeler hazırlanacak.

Belediyeler daha sonra hazırladıkları proje ve teklifleri onaya sunacak. Kabul eden proje; bir yıl süreyle belediyeler tarafından yürütülecek ve valilikler ise denetim yapacak.

YAŞLI DESTEK PROGRAMI 2024 BAŞVURULARI BAŞLADI!

Belediyelerin teklif hazırlaması ve teklifi onaya göndermesi için verilen süre işliyor. Programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini, en geç 3 Haziran saat 17.00’ye kadar valiliklere teslim etmesi gerek.

YADES İLE YAŞLI VATANDAŞLARIN DESTEKLENMESİ AMAÇLANIYOR

Bakan Göktaş, 2016'da uygulanmaya başlanan ve genel bütçeden aktarılan kaynakla sürdürülen YADES ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, yaşlılık alanında farkındalık oluşturmayı, yaşlıların ev ortamlarında ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

8 YILDA 45 MİLYON TL FİNANSMAN DESTEK

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması ve desteklenmesiyle bakım desteği ve psikososyal desteğe ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını sağlamak üzere, 8 yılda toplam 45 milyon TL finansman desteği sağladık."

YADES İÇİN 11 MİLYON 278 BİN TL ÖDEME AYRILDI

"Bu kapsamda 8 yılda 42 belediyede yürütülen 74 projeyle 87 bin 987 hanede 128 bin 691 yaşlıya ulaştık. Yaşlıların korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2024 başvuruları ise başladı. Bakanlığımızca bu yıl YADES için 11 milyon 278 bin lira ödenek ayırdık."

Kaynak: Habertürk