Başkan Gökçe: "Ben, sen yok biz varız"

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Başkan Gökçe yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günü 1 Mayıs kutlu olsun. Ülkemizde işçi kardeşlerimizin mücadelesi ile elde ettikleri Emek ve Dayanışma Günü aynı zamanda dayanışmanın ortaya çıkardığı kazanımların en güzel örneğini ortaya koyuyor. Bizler de insana değer veren ve emeğe saygı duyan bir anlayışla işçi ve emekçi kardeşlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. 31 Mart tarihinde yapılan seçimlerin ardından halkımızın yoğun teveccühü ile başladığımız hizmet maratonunda tüm çalışanlarımızla birlikte hareket ederek Derince’mize değer katan işlere imza atacağız”

EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

“Derince Belediyesi olarak en kutsal değer olan emeğe büyük saygı duyuyoruz. Bizim başarı hedefimizin temelini esas alan unsur çalışan personellerimizin mutlu olması. ‘Ben, sen yok, biz varız’ anlayışı ile çalışarak işçi ve emekçi kardeşlerimle birlikte ilçemiz için proje ve eserler üreteceğiz. Derince'nin hak ettiği ve bu zamana kadar verilmeyen hizmetleri alabilmesi için hep birlikte taşın altına elimizi koyacağız. Bu vesileyle en yüce değerlerden olan emeğin kutlandığı bu özel günün ülkemizde sevgi, dostluk, kardeşlik ve barış dolu gelecek iklimine katkı sunmasını temenni ediyorum. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum”

Kaynak: Bülten