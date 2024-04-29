Kervansaray’da çocuklar eğlenceye doydu

Gölcük Belediyesi, düzenlediği eğlenceli etkinlikler ile çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Etkinlikler kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda “Unutulan Kitap” adlı müzikal oyun sahnelendi. Birbirinden eğlenceli karakterlerin sahne aldığı oyuna çocuklar, yoğun ilgi gösterdi. Gölcük Belediyesi konservatuvarı tarafından şarkılar eşliğinde sahnelenen neşeli oyunda, çocuklara öğretici bilgiler aktarıldı.
Aileleri ile birlikte oyuna gelen çocuklar, oyun karakterleri ile unutamayacakları eğlenceli anlar yaşadılar. Çocukların neşeli anlarına tanık olan aileler ise etkinlik için Gölcük Belediyesi’ne teşekkürü ettiler.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.