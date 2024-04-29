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Kervansaray’da çocuklar eğlenceye doydu

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Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kervansaray’da sahnelenen “Unutulan Kitap” adlı müzikal, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Kervansaray’da çocuklar eğlenceye doydu mask
Kervansaray’da çocuklar eğlenceye doydu
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Gölcük Belediyesi, düzenlediği eğlenceli etkinlikler ile çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Etkinlikler kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda “Unutulan Kitap” adlı müzikal oyun sahnelendi. Birbirinden eğlenceli karakterlerin sahne aldığı oyuna çocuklar, yoğun ilgi gösterdi. Gölcük Belediyesi konservatuvarı tarafından şarkılar eşliğinde sahnelenen neşeli oyunda, çocuklara öğretici bilgiler aktarıldı.

Kervansaray’da çocuklar eğlenceye doydu

Aileleri ile birlikte oyuna gelen çocuklar, oyun karakterleri ile unutamayacakları eğlenceli anlar yaşadılar. Çocukların neşeli anlarına tanık olan aileler ise etkinlik için Gölcük Belediyesi’ne teşekkürü ettiler.

Kaynak: Bülten

# Gölcük

29 Nis 2024 - 11:37 Kocaeli/ Gölcük- Kültür Sanat --- Okunma

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