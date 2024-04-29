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Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu

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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde vakit geçiren gençlerle bir araya geldi. Gençlerle sohbet eden Başkan Çiftçi, “Gençlerle birlikte vakit geçirmek çok keyifli” dedi.

Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu mask
Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu
Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu
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Geçtiğimiz ay hizmete açılan ve kurdelesi kesildiği günden bu yana Çayırovalı gençlerin vakitlerini sosyalleşerek ve verimli bir şekilde geçirdiği merkez halini alan Çayırova Gençlik Merkezi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Dün merkezi ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlik merkezindeki gençlerle bir araya gelerek sohbet etti ve Çayırovalı gençlerle birlikte oyunlar oynadı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı, oyun odaları, masa tenisi odası, konferans salonu, dersliği, satranç odası, basketbol sahası, langırt masaları, bilardo masaları ve çeşitli etkinlik imkanlarıyla, Çayırovalı gençlerin şimdiden gözdesi olan merkezde vakit geçiren gençler, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirerek, bir yandan da yeni arkadaşlar edinmeye ve sosyalleşmeye devam ediyor.

 

Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu

GENÇLERDEN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR

Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek burada vakit geçiren Çayırovalı gençlerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, langırt oynayan gençlerle sohbet ettikten sonra, satranç odasındaki çocukların ve gençlerle buluştu. Çayırovalı gençler, merkezden çok memnun olduklarını dile getirirken, Gençlik Merkezi’ni ilçeye kazandırdığı için Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür etti.

 

Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu

“GENÇLERLE VAKİT GEÇİRMEK ÇOK KEYİFLİ”

Satranç odasının akabinde oyun odasındaki gençlerle de bir araya gelen Çiftçi, daha sonra Bilardo oynayan Çayırovalılarla vakit geçirdi ve maç yaptı. Masa tenisi odasındaki minik Çayırovalılarla da keyifli vakit geçiren ve onlarla masa tenisi oynayan Çiftçi, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen gençlerle de günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Gençlik Merkezi ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Çiftçi, “Gençlerle birlikte vakit geçirmek hakikaten çok keyifli” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu

Kaynak: Bülten

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29 Nis 2024 - 11:38 Kocaeli/ Çayirova- Gündem --- Okunma

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