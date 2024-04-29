Körfezli çocuklar ‘Eşit Masallar’ ile eğlendi

Körfez Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için düzenlediği tiyatro gösterileri devam ediyor. Bu kapsamda da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ‘Eşit Masallar’ oyunu sergilendi. İçerisinde bir çok masalı barındıran tiyatro oyunu, kahkalarla izlendi.
BEŞ MASAL KONU ALINDI
‘Eşit Masallar’ oyunundaki kahramanlar arasında Sindirella, Rapunzel, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ile Kurbağa Prens yer alıyor. 5 masal kahramanının bir sahnede buluştuğu oyun, dünya klasiklerinden esinlenerek hazırlandı. Yeniden yorumlanarak oynanan oyun izleyicilerin büyük ilgisi ve alkışlarıyla izlendi.
Kaynak: Bülten
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.