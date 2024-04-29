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Körfezli çocuklar ‘Eşit Masallar’ ile eğlendi

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Körfez Belediyesi, Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Körfezli çocukları ‘Eşit Masallar’ oyunuyla buluşturdu.

Körfezli çocuklar ‘Eşit Masallar’ ile eğlendi mask
Körfezli çocuklar ‘Eşit Masallar’ ile eğlendi
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Körfez Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklar için düzenlediği tiyatro gösterileri devam ediyor. Bu kapsamda da Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde ‘Eşit Masallar’ oyunu sergilendi. İçerisinde bir çok masalı barındıran tiyatro oyunu, kahkalarla izlendi.

 

Körfezli çocuklar ‘Eşit Masallar’ ile eğlendi

BEŞ MASAL KONU ALINDI

‘Eşit Masallar’ oyunundaki kahramanlar arasında Sindirella, Rapunzel, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ile Kurbağa Prens yer alıyor. 5 masal kahramanının bir sahnede buluştuğu oyun,  dünya klasiklerinden esinlenerek hazırlandı. Yeniden yorumlanarak oynanan oyun izleyicilerin büyük ilgisi ve alkışlarıyla izlendi.

Kaynak: Bülten

# Körfez

29 Nis 2024 - 11:39 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Kültür Sanat --- Okunma

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