'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı

Kocaelispor’un sayısız başarısına, hüznüne, yeniden dirilişine şahitlik eden, binlerce taraftarın ilk maçına gittiği İsmetpaşa’da son maç 29 Nisan 2018’de oynandı. Büyükçekmece Tepecikspor’la oynana son maçta taraftarlar tribünlerde 'Elvada İki gözüm' ve 'Bu statta çok hayallerimiz yıkıldı, ama anılarımız ilk defa yıkılacak' yazılı pankartlar açarken, yeşil siyahlı futbolcular sahaya 'Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda' yazılı pankartla sahaya çıktı.
Kocaelispor Yönetimi de bu anlamlı günü unutmayarak duygusal bir video ile İsmetpaşa’yı andı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.