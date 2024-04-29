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'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı

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Kocaelispor’a ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden, sayısız başarıya ev sahipliği yapan İsmetpaşa 29 Nisan 2018’de kapılarını son maçın ardından açılmamak üzere kapattı.

'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı
'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı
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Kocaelispor’un sayısız başarısına, hüznüne, yeniden dirilişine şahitlik eden, binlerce taraftarın ilk maçına gittiği İsmetpaşa’da son maç 29 Nisan 2018’de oynandı. Büyükçekmece Tepecikspor’la oynana son maçta taraftarlar tribünlerde 'Elvada İki gözüm' ve 'Bu statta çok hayallerimiz yıkıldı, ama anılarımız ilk defa yıkılacak' yazılı pankartlar açarken, yeşil siyahlı futbolcular sahaya 'Anılar yıkılamaz, İsmetpaşa elveda' yazılı pankartla sahaya çıktı.

Kocaelispor Yönetimi de bu anlamlı günü unutmayarak duygusal bir video ile İsmetpaşa’yı andı.

'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı

'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı

'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı

'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı

'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı

'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı
'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı
'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı
'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı
'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı
'Anılar yıkılmaz' İsmetpaşa kapılarını bugün kapattı

Kaynak: Haber Merkezi

# kocaelispor

29 Nis 2024 - 11:37 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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