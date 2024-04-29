Kocaeli’deki servisçilere önemli çağrı!

RUHSAT BİLGİLERİ İSTENDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, oda olarak sigorta acentalarıyla görüşmelere başladıklarını ifade ederken üyelere 0532 4999 04 41 numaralı whatsapp telefon numarasına ruhsat bilgilerini atmaları yönünde çağrıda bulundu. İkizek açıklamasında “Değerli Üyelerimiz, Son zamanlarda araç sigorta fiyatlarının arttığını hepimiz fark etmiş bulunmaktayız. Bu konuda daha uygun fiyatlarla sigorta yaptırabilmeniz için çalışmalarımızı hızlandırdık.

ADIMLAR ATMIŞ BULUNMAKTAYIZ

Sigorta acentamızla işbirliği içerisinde özel bir fiyat tarifesi oluşturmak amacıyla adımlar atmış bulunmaktayız. Siz değerli üyelerimizin daha avantajlı fiyatlarla sigorta yaptırabilmesi için ruhsat bilgilerinize ihtiyaç duymaktayız. Lütfen ruhsat bilgilerinizi bizimle paylaşarak özel çalışmamıza destek olun. Sizlerin memnuniyeti ve kolaylığı için yürüttüğümüz bu çalışmaların başarılı olması adına desteğinizi bekliyoruz. İyi sürüşler diler, güvenli ve keyifli yolculuklarınızın devamını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.