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29 Nis 2024 - 11:58- Gündem G:

Darıca Belediyesi’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu

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Darıca Belediyesi’nin sosyal tesisi olan Müstesna’nın fiyatları sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar hesabın çok uygun olduğunu belirtti.

Oğuzhan Aktaş
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Darıca Belediyesi’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu mask
Darıca Belediyesi’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu
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Vatandaşların dışarıda yemek yemek için ödediği fahiş fiyatlar gündem olurken, belediyelerin sosyal tesislerine her geçen gün ilgi artıyor. Son olarak Darıca Belediyesi’nin Müstesna ismindeki sosyal tesisinde gelen hesap vatandaşların olumlu yorumlarını aldı. Adisyonda 9 çay, 4 tost, 1 kahvaltı tabağı, 2 patates için 444 TL hesap geldiği görüldü.

Darıca Belediyesi’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu

# sosyal, HER

29 Nis 2024 - 11:58 Kocaeli/ Darica- Gündem --- Okunma

Mahreç  Oğuzhan Aktaş

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(27)
29

İzmitli - Çayın fiyatı ucuz bir tost 50 TL patates 45 TL çuvalla mi yiyor vatandas patatesi . Belediyenin sonuçda. Zengin zaten gitmiyor oralara .

Kahvaltı tabağı da pahalı 4 kişilik aile çay icmese bile 400. TL tutar. İndirsinler fiyatları insanların dosyallesmeye ihtiyacı var.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 23:57
28

Necdet - Normal Bu hesap her yerde böyle olmalı diğer yerler çok pahalı

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 23:01
26

Sabri - Birde aynısını kartepe Belediyesi'nin sosyal tesisinde yese gelen hesap karşısında dilini yutardı bence cok uyguna yemiş dışarıda bunlar kac tl tutardı ekonomiden haveri yok galiba

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 21:39
25

Çınarlı - Geçen 3 tane soğuk içecek aldık ünlü bir x firmasından 375 tl ödedik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 21:26
23

Vatandaş Mustafa - Belediyelerin sosyal tesisleri vatandaşın nefes alma yerleri olmakla beraber kaliteli ve nezih yerlerdir zabıta ve ticaret bakanlığı denetimi ile fahiş fiyat uygulaması yapan yerler denetim altına alınmalıdır vatandaş haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı korunmalı enflasyonla mücadele de devletin yanında olduğunu hissetmelidir piyasa denetimi şart

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 20:49
21

Şok - Neresi ucuz Artık millet alışmış zamlı fiyatlara diyecek birşey yok şok.

Yanıtla . 13Beğen . 3Beğenme 29 Nisan 18:36
20

Doğru - Bundan ucuzu var mı ama belediye olunca biraz daha ucuz olsun diye beklenti oluyor.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 17:50
19

Vatandaş - Belediyeler ucuz lokanta yarışına giriyorsa aradaki fark nereden kapatılıyor. Elbet yine devlet kasasından. Ayrıca kendi dostlarının çocuklarına yeni iş sahası açılıyor. Yani devletten gidiyor

Yanıtla . 3Beğen . 5Beğenme 29 Nisan 17:50
27

Gğggggg - @Vatandaş 19 nolu yoruma cevabı: Onu hangi partinin yaptığını iyi biliyorsunuz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 22:08
18

Hakan41 - Alıştık demi hemen fiyatlara. 400-500 TL artik ucuz diyoruz. Fazla değil bir kac yıl önce 50 tl ile çarşı pazarımızı yapıyorduk. Alışan kabullenen boykot nedir bilmeyen bir millete ne diyebilirim. Yemiyorum, almıyorum. İnadına boykot. Evden götürüyoruz yanımızda. Daha sağlıklı daha ucuz.

Yanıtla . 57Beğen . 7Beğenme 29 Nisan 16:39
17

July - E müstesna zaten kale parkinda ??? dicektim kutlarım sizi gerçekten Fuat ve lezzet konusunda süpersiniz müşterilere pizzayı dehşetle öneriyorum ???

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 16:28
15

Birisi - Sadece müstesna degil bayrak tepe denize sevgi parkındaki cafe ve restoranlarda uygun.

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 16:01
11

Black User - Gebze Güzide çay bahçesinde 3 çay bir karışık tost 135 TL kitlediler

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 15:14
06

Guddusi Gözüçakır - Bence fiyat inanın pahalı.9 çay*6=. 54,00 TL Tostlarda ..,...................4 tost*50/=200,00TL Kuşmu kondurdu kahvaltı tabağı =. 80,00TL Total,....,.......,......... 330,00Tl bilemedin 350 TL adamı kazıklamışlar

Yanıtla . 13Beğen . 18Beğenme 29 Nisan 14:04
10

Yaşar Güneyhan - @Guddusi Gözüçakır 06 nolu yoruma cevabı: 80 tl kahvaltı tabağımı olur arkadaş. Peynirin kilosu 300 tl, zeytin 200 tl, yumurta, reçel veya bal, domates, sigara böreği,.... daha ne olabilir bilmem. 2 de patates kızartması. Bu zamanda 440 tl normal.

Yanıtla . 20Beğen . 4Beğenme 29 Nisan 14:37
05

Mehdi - Sayın belediye başkanımıza bu ve bunun gibi yatırımlar için teşekkür ederiz. İnşallah devamlı olur.

Yanıtla . 22Beğen . 7Beğenme 29 Nisan 13:20
04

Terzi Bayırı Mahallesi - Normal ne var ki bunda.tost zaten İzmit'te 50 TL 9carpi 50 zaten tost 450 TL tutuyor..

Yanıtla . 10Beğen . 10Beğenme 29 Nisan 13:01
08

Sinirli - @Terzi Bayırı Mahallesi 04 nolu yoruma cevabı: Eğer normal lokanta ile aynı hesabı ödeyeceksek bele

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 29 Nisan 14:34
02

Vatandaş - Bunların dışarıdaki fiyatlardan haberi yok galiba.baska bir yerde bunları alsa,çay en kötü 20 TL diğerleri düşünemiyorum bile ödeyeceği hesap 1000 TL yi bulur.

Yanıtla . 24Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 12:38
01

Sanberk 41 - İBB nin Sosyal tesislerine gidip yemek yediğinizde verdiğiniz ücret dışarıda yemek yiyeceğiniz birçok lokantadan daha ucuz ve daha kaliteli şimdi gelin bakalım birde kocaeli belediyesinin tesislerinde yemek yediğinizde vereceğiniz ücrete bakın aradaki farkı o zaman fark edersiniz

Yanıtla . 11Beğen . 14Beğenme 29 Nisan 12:29
24

Püsküllü Bela - @Sanberk 41 01 nolu yoruma cevabı: Ölümü görüp sıtmaya razı olmak bunun adı asgari yüzde kırk kar var bu fiatlarda tüm giderler dahil sosyal belediyecilik hizmet demektir hizmet _ kar değil kimse kimseyi kandırmasın ucuz demek abesle iştigaldir tam maliyet sıfır kar o zaman eyvallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 21:18
22

Kalelier - @Sanberk 41 01 nolu yoruma cevabı: Evet İBB ucuz ama inanın kalite sıfır .. O kadar ..

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 29 Nisan 20:32
13

Memoli73 - @Sanberk 41 01 nolu yoruma cevabı: O zaman bütün restorant kafe yerlerini belediyeler işletsin herkes bu durumdan istifade etsin yetersiz bence her yere yayılsın belediye yapsın

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 15:26
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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