KO-MEK İlçe Sergileri heyecanı başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2023-2024 Eğitim–Öğretim yılı kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri 30 Nisan Salı günü başlıyor. KO-MEK İlçe Sergilerinde bu yıl da kursiyerlerin yıl boyunca el emeği göz nuruyla hazırladıkları birbirinden güzel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunacak. KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin en güzel eserleri seslendireceği sergi açılışlarına tüm vatandaşlarımız davetli.

KARTEPE İLE HEYECAN BAŞLIYOR

İlkbaharın gelişiyle birlikte sergi salonlarının rengârenk KO-MEK kursiyerlerinin ürünleriyle süsleneceği ilçe sergilerine 30 Nisan Salı günü Kartepe ilçe sergisiyle başlanacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezinde gerçekleştirilecek olan ilk sergi saat 11.00’de başlayacak.

SERGİ PROGRAMLARI

KO-MEK İlçe Sergileri 8 Haziran 2024 Cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan İzmit İlçe Sergisi ile sona erecek. El emeği göz nuru eserlerin vatandaşlarla buluşacağı sergi programları ise şöyle:

Kartepe İlçe Sergisi-Necip Fazıl Kültür Merkezi 30 Nisan Salı 11.00

Çayırova İlçe Sergisi-Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi 2 Mayıs Perşembe 11.00

Körfez İlçe Sergisi-Körfez Kültür Merkezi 07 Mayıs Salı 11.00

Kandıra İlçe Sergisi-Namazgah Kültür Merkezi 08 Mayıs Çarşamba 11.00

Gölcük İlçe Sergisi-Gölcük Kongre Sarayı 14 Mayıs Salı 11.00

Derince İlçe Sergisi-Yenikent Kültür Merkezi 16 Mayıs Perşembe 11.00

Karamürsel İlçe Sergisi-Altın Kemer Kültür Merkezi 21 Mayıs Salı 11.00

Darıca İlçe Sergisi-Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi 23 Mayıs Perşembe 11.00

Başiskele İlçe Sergisi-Karşıyaka Kültür Merkezi 28 Mayıs Salı 11.00

Dilovası İlçe Sergisi-Dilovası Kültür Merkezi 30 Mayıs Perşembe 11.00

Gebze İlçe Sergisi-Beylikbağı Kültür Merkezi 06 Haziran Perşembe 11.00

İzmit İlçe Sergisi-Kocaeli Kongre Merkezi 8 Haziran Cumartesi 14.30

EĞİTİMİN HİZMETİNDE 19 YIL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları bu yıl 19. Eğitim yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyor. Eğitim hayatına 19 yıl önce 8 kurs merkezi ile başlayan KO-MEK, her eğitim döneminde kurs merkezi ve branş sayısını arttırdı. KO-MEK halen 44 kurs merkezinde ve 12 ilçede faaliyetlerini sürdürüyor.

912 BİN 624 KURSİYERE ÜCRETSİZ EĞİTİM

Kentin halk eğitimi konusunda tartışmasız en önemli adresi olan KO-MEK,19 yıl içinde 912 bin 624 kursiyere 382 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KO-MEK 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk döneminde ise 44 kurs merkezinde halen 74 bin 448 vatandaşa 240 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor.

MODA AKADEMİSİ EĞİTİME BAŞLADI

Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Sanat İhtisas Merkezi içinde yer alan Moda Akademisi ile artık eğitimler halk üniversitesinden bir üst lige çıkarak kendini geliştirerek devam ediyor. Eğitimler yeni oluşturulan Moda akademisinde yer alan; dokuma, tasarım, modelistlik, dijital tasarım, drapaj ve dikiş olmak üzere 6 ayrı farklı atölyede faaliyetlerine başladı. Teknolojik alt yapıyla birleştirilen alanında uzman eğitmenler öncülüğünde verilen eğitimlerde, dünya trendlerine uygun sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte verilen eğitimlerle; tasarımdan üretime kadar hazır giyim sektöründe alanında uzman kursiyerler yetiştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Moda Akademisinde temel karakalemden koleksiyon oluşturmaya kadar baştan sona geleneksel eğitim metotlarının ötesinde ileri seviye eğitimler verilecek.

İSTİHDAMA ÖNEMLİ KATKI

Sanat eğitiminin yanındaki meslek branşları ise ülke istihdamına can verdi. Bu kurslardan yetişen çok sayıda vatandaş iş buldu ya da kendi iş yerini açtı. KO-MEK, Gazaltı Kaynakçılığı, Doğal Gaz İç Tesisatçılığı, Fiber Optik, Pişmaniye Yapımı, Mantar Yetiştiriciliği, Servis Elemanı ve Havuz Suyu Operatörlüğü gibi çok farklı branşta istihdama yönelik kurslar açtı.

KO-MEK VEFASI

KO-MEK eğitimin yanı sıra hayata geçirdiği projeleriyle bizi biz yapan değerlere katkı sundu. KO-MEK Vefası, KO-MEK Bohçası, KO-MEK Hurması adını taşıyan ve kursiyerlerin bir anlamda aldıkları eğitimin zekâtını verdikleri anlamlı projeler gönüllere taht kurdu.

Kaynak: Bülten