Bodrum maçının günü belli oldu

Kocaelispor’un hafta sonu Trendyol 1.Lig’de Bodrum FK ile oynayacağı kritik maçın gün ve saati belli oldu. TFF Planlama Dairesi ligde bu hafta Play-Off ve düşme hattını ilgilendiren 8 maçın Pazar günü saat 16.00’da oynanmasını kararlaştırdı. Eyüpspor ile Göztepe’yi karşı karşıya getirecek şampiyonluk maçı ise cumartesi saat 19.00’da oynanacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ