Bodrum maçının günü belli oldu

Kocaelispor’un hafta sonu Trendyol 1.Lig’de Bodrum FK ile oynayacağı kritik maçın gün ve saati belli oldu. TFF Planlama Dairesi ligde bu hafta Play-Off ve düşme hattını ilgilendiren 8 maçın Pazar günü saat 16.00’da oynanmasını kararlaştırdı. Eyüpspor ile Göztepe’yi karşı karşıya getirecek şampiyonluk maçı ise cumartesi saat 19.00’da oynanacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.