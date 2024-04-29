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29 Nis 2024 - 12:00- Spor G:

Bodrum maçının günü belli oldu

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Kocaelispor’un hafta sonu Trendyol 1.Lig’de Bodrum FK ile oynayacağı kritik maçın günü belli oldu.

Bodrum maçının günü belli oldu mask
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Kocaelispor’un hafta sonu Trendyol 1.Lig’de Bodrum FK ile oynayacağı kritik maçın gün ve saati belli oldu. TFF Planlama Dairesi ligde bu hafta Play-Off ve düşme hattını ilgilendiren 8 maçın Pazar günü saat 16.00’da oynanmasını kararlaştırdı. Eyüpspor ile Göztepe’yi karşı karşıya getirecek şampiyonluk maçı ise cumartesi saat 19.00’da oynanacak.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Sakarya, kocaelispor, Çorum FK, hafta

29 Nis 2024 - 12:00 Kocaeli- Spor --- Okunma

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