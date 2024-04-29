Taha Batuhan eski takımına rakip oldu

YÜZÜNE DARBE ALDI, MAÇA DEVAM ETTİ

Kocaelispor forması ile çok başarılı maçlar çıkaran iki şampiyonluk yaşayan ancak Mustafa reşit Akçay ile yıldızı bir türlü barışmayan daha sonra kulüple yolları ayrılan savunma oyuncusu Taha Batuhan Yayıkçı, Bandırmaspor formasıyla Kocaelispor’a rakip oldu. Maç içinde yüzüne aldığı darbeden ötürü sol elmacık kemiği şişen ve maça devam eden Taha Batuhan elinden gelen mücadeleyi en iyi şekilde sahaya yansıttı.

ÜSTESİNDEN GELEMEDİK

Tahaminatör olarak bilinen futbolcu “Kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Öne geçtik ancak 1-1’den sonra Kocaelispor üzerimize çok futbolcu ile geldi. Üstesinden gelemedik. Üzgünüz. Kocaelispor’a bundan sonraki maçlarına başarılar dilerim” dedi. Batuhan attıkları golün ardından sevince dahil olmazken maçın ardından yoğun ilgi gördü ve Kocaelisporlu taraftarların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.