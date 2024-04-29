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Taha Batuhan eski takımına rakip oldu

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Kocaelispor ile şampiyonluk yaşayan ve hiç de hak etmediği bir şekilde kulüp ile yolları ayrılan Taha Batuhan Yayıkçı, Bandırmaspor forması ile eski takımına rakip oldu. 'Tahaminatör' olarak bilinen futbolcu yoğun ilgi gördü.

Aziz Emre Gündeşen
Aziz Emre Gündeşen Tüm Haberleri
Taha Batuhan eski takımına rakip oldu mask
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YÜZÜNE DARBE ALDI, MAÇA DEVAM ETTİ

Kocaelispor forması ile çok başarılı maçlar çıkaran iki şampiyonluk yaşayan ancak Mustafa reşit Akçay ile yıldızı bir türlü barışmayan daha sonra kulüple yolları ayrılan savunma oyuncusu Taha Batuhan Yayıkçı, Bandırmaspor formasıyla Kocaelispor’a rakip oldu. Maç içinde yüzüne aldığı darbeden ötürü sol elmacık kemiği şişen ve maça devam eden Taha Batuhan elinden gelen mücadeleyi en iyi şekilde sahaya yansıttı.

ÜSTESİNDEN GELEMEDİK

Tahaminatör olarak bilinen futbolcu “Kazanmak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Öne geçtik ancak 1-1’den sonra Kocaelispor üzerimize çok futbolcu ile geldi. Üstesinden gelemedik. Üzgünüz. Kocaelispor’a bundan sonraki maçlarına başarılar dilerim” dedi. Batuhan attıkları golün ardından sevince dahil olmazken maçın ardından yoğun ilgi gördü ve Kocaelisporlu taraftarların fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

# Bandırmaspor, kocaelispor

29 Nis 2024 - 13:01 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Aziz Emre Gündeşen

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Yorumlar

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Aykut - Bundan eski Kocaelisporlu olmaz Kocaelisporlu Gökdenizdir.

Bu arkadaş kendini ilk maçta kırmızı görsün diye yalandan yattı 2.maçtada aynısını yaptıda sonunda 3-1 bitti

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 19:39

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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