Yıkılacak bina için ihale süreci bekleniyor

ONKOLOJİ BİNASINA TAŞINMIŞTI

İzmit Cedit Mahallesi Vezir Sokak üzerinde yer alan, Kocaeli Devlet Hastanesi Poliklinikler Binası’na komşu Halk Sağlığı Laboratuvarı Binası depreme karşı riskli yapı olması sebebiyle boşaltılmıştı. Bina hakkında yıkım kararı alınırken içerisinde hizmet veren birimler Kocaeli Devlet Hastanesi’nde daha önce Onkoloji Bölümü’nün hizmet verdiği binaya taşındı. Bugün tamamen boş olan ve yıkılmayı bekleyen binada yıkımın başlaması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılması bekleniyor.

YERİNE YENİ HİZMET BİNASI YAPILACAK

Önce yıkım ihalesi gerçekleşecek bina için hazırlık süreci devam ediyor. İhale hazırlıkları sonrası yıkım için ihaleye çıkılacak. Yıkım işlemleri sonrası bina yerine yeni bir hizmet binası inşa edilecek. Yeni binada, geçici süre Onkoloji Binası’na taşınan Halk Sağlığı Laboratuvarı başta olmak üzere aile sağlığı merkezi ve acil sağlık istasyonu hizmet verecek. Eski binanın yıkım ihalesine mayıs ayının sonuna kadar çıkılması beklenirken ihaleyi birinin kazanması durumunda yıkımın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.