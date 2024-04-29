Çalışma Meclisi 5 yıl sonra toplandı

Çalışma Meclisi, 5 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Toplantıda, işçi ve işveren sendikaları ile kamu yetkilileri çalışma hayatının gündemindeki başlıkları ele alınıyor.
Toplantının açılışında konulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ele alacakları başlıklar hakkında bilgi verdi.
Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruma anlayışımızı sürdürüyoruz" dedi.
İşçi ve işveren sendikaları da taleplerini dile getirdi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Dar ve sabit gelirlilerin alım gücü düştü. Öyle bir nokta geldi ki kamuda 20 yıl çalışan asgari ücretin bir tık üstünde uzatacak noktaya geldi." dedi.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan "Asgari ücret tespit Komisyonu'nun yapısı katılımcılıktan temsilen uzak. Bu yapıdan sağlıklı bir asgari ücret çıkmayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Tisk Başkanı Özgür Burak Akkol, "Sosyal yardımların vergiden muaf olması gerektiğini düşünüyoruz. Kayıt dışı başka bir konumuz..." değerlendirmesinde bulundu.
13. Çalışma Meclisi’nin gündemi “ Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği” olarak belirlendi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamuda 950 bin kişi örgütleri dışında duruyor çünkü örgütlünün kapsamının genişletilmesi örgütlülük alanının genişletilmesi ihtiyaç var." şeklinde konuştu.
İki gün devam edecek toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma hayatının temsilcilerini Beştepe'de ağırlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.