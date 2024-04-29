Bandırma maçını kaç biletli seyirci izledi ?

Kandırakocali̇sporludur - @Harbi Izmitli 01 nolu yoruma cevabı: Seul dünyanın en kalabalık 13. kenti. 12 milyona yakın nüfusu var. Ekonomik olarak da bizden çok çok iyiler. Stadyum yolları da 4 ve 6 şeritli olmak üzere oldukça geniş. Yöneticileri de kesin liyakatli biridir. Gelelim bize: Neyse gelmeye gerek yok.