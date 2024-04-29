Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

Bandırma maçını kaç biletli seyirci izledi ?

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaelispor’un Pazar günkü Bandırma maçına taraftarın ilgisi düşüktü. Mücadeleyi 4502 biletli seyircinin izlediği açıklandı. Yoğunluk numaralı alt ve maraton üst tribündeydi. Misafir takım tribünündeki biletli seyirci sayısı da yüksekti.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Bandırma maçını kaç biletli seyirci izledi ? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Hangi tribünde kaç biletli seyirci vardı?


Numaralı alt: 1087


Maraton üst: 954


Maraton alt: 791


Güney kale arka: 589


Misafir takım: 363


Protokol: 290


Numaralı üst: 197


Batı loca: 171


Doğu loca: 39


Kuzey kale arka: 21

29 Nis 2024 - 13:24 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Aykut - Stattan çıkıyorsun çöp kokusuyla iç içe ayrıca yollar yapılıyor ona okeyim fakat tramvayda gelmesi lazım ayrıca

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 19:41
03

Aa - Hikaye anlatmayin, su stat ismetpasada olsa coluk cocuk full ceker , gerisi hikaye milletcop kokusu koklamaya gitmiyor. Internet yok, cay kartonbardakta yarim saat sira bekliyorsun, aktivite yok,cocuklari eglendirecek yer yok, kafe yok birsey yok.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 17:37
01

Harbi Izmitli - Çok seviyoruz ya kocaelisporu onun için gitmiyoruz . Bak g kore. liginde bile fc seul maçını 51.700 biletli seyirci izlemiş

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 15:16
02

Kandırakocali̇sporludur - @Harbi Izmitli 01 nolu yoruma cevabı: Seul dünyanın en kalabalık 13. kenti. 12 milyona yakın nüfusu var. Ekonomik olarak da bizden çok çok iyiler. Stadyum yolları da 4 ve 6 şeritli olmak üzere oldukça geniş. Yöneticileri de kesin liyakatli biridir. Gelelim bize: Neyse gelmeye gerek yok.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 16:31
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL