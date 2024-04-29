Bandırma maçını kaç biletli seyirci izledi ?

Hangi tribünde kaç biletli seyirci vardı?
Numaralı alt: 1087
Maraton üst: 954
Maraton alt: 791
Güney kale arka: 589
Misafir takım: 363
Protokol: 290
Numaralı üst: 197
Batı loca: 171
Doğu loca: 39
Kuzey kale arka: 21
Kocaelispor’un Pazar günkü Bandırma maçına taraftarın ilgisi düşüktü. Mücadeleyi 4502 biletli seyircinin izlediği açıklandı. Yoğunluk numaralı alt ve maraton üst tribündeydi. Misafir takım tribünündeki biletli seyirci sayısı da yüksekti.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Aykut - Stattan çıkıyorsun çöp kokusuyla iç içe ayrıca yollar yapılıyor ona okeyim fakat tramvayda gelmesi lazım ayrıca
Aa - Hikaye anlatmayin, su stat ismetpasada olsa coluk cocuk full ceker , gerisi hikaye milletcop kokusu koklamaya gitmiyor. Internet yok, cay kartonbardakta yarim saat sira bekliyorsun, aktivite yok,cocuklari eglendirecek yer yok, kafe yok birsey yok.
Harbi Izmitli - Çok seviyoruz ya kocaelisporu onun için gitmiyoruz . Bak g kore. liginde bile fc seul maçını 51.700 biletli seyirci izlemiş
Kandırakocali̇sporludur - Seul dünyanın en kalabalık 13. kenti. 12 milyona yakın nüfusu var. Ekonomik olarak da bizden çok çok iyiler. Stadyum yolları da 4 ve 6 şeritli olmak üzere oldukça geniş. Yöneticileri de kesin liyakatli biridir. Gelelim bize: Neyse gelmeye gerek yok.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.