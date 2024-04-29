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İSU’dan Körfez’de bulunan alt geçide kalıcı çözüm

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, ani yağışlarda su birikintisi yaşanılan Körfez Atalar Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde bulunan sahil ile bağlantıyı sağlayan alt geçit için yağmur suyu terfi odası imalatı gerçekleştiriyor.

İSU’dan Körfez’de bulunan alt geçide kalıcı çözüm mask
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SU BİRİKİNTİSİ OLMAYACAK

İSU Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kentin birçok noktasında yağmur suyu altyapı ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Lokal bölgelerde meydana gelen su birikintilerine karşı kalıcı çözümler ile önlemler alarak yaşanılabilecek olumsuzlukların da önüne geçen İSU, sağanak yağış sonrası Körfez Atalar Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde bulunan ve sahil ile bağlantıyı sağlayan alt geçitte meydana gelen su birikintisi sorununu da ortadan kaldırıyor.

KALICI ÇÖZÜM

Bu kapsamda alt geçitte meydana gelen su birikintisinin önüne geçmek için yağmur suyu terfi odası imalatı çalışması başlatan ISU Genel Müdürlüğü; 800 mm ve 500 mm çaplarında 24 metre çelik boru, 400 mm çapında 86 metre beton boru ile 400 mm çapında 70 metre polietilen borular kullanarak yeni yağmur suyu hattı inşa ediyor. Yapılan çalışma sonrası, alt geçitte biriken yağmur suları deşarj edilerek şiddetli yağmurlarda bölgede yaşanan su birikintilerinin önüne geçilmiş olacak.

Kaynak: BÜLTEN

# Körfez, yeni, sağanak, çalışma

29 Nis 2024 - 13:25 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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