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Hüseyin Karasakal kansere yenildi

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Körfez'de uzun yıldır lokantacılık yapan Hüseyin Karasakal(57) kolon kanserine yenik düştü.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Hüseyin Karasakal kansere yenildi mask
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Daha önce abisi ve babasını aynı hastalık nedeniyle kaybeden, 57 yaşındaki lokanta işletmecisi Hüseyin Karasakal, kolon kanseri nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Karasakal, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi bugün Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

# Körfez, cenaze

29 Nis 2024 - 13:36 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Kirazlıyalı - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun iyi bir esnaf iyi bir insandı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 16:36
02

Cesur - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 14:32
01

Efexor - Mekanı cennet olsun, kardeşi rahmetli Mehmet sınıf arkadaşımdı iyi insandı.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 13:51
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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