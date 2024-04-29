İzmitli karavan markasına şok karar! Bu karavanı alanlar hemen geri götürmeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmit'te faaliyet gösteren Dream House Caravan markasının DRM101 ticari isimli e24 2018/858 00231 00 tip onayı numaralı, DHC1 tip, 1 varyant, 1 versiyon, Ol kategorisi ürününü aracı tip onayı belgesinde idari ve teknik şartları karşılamaması nedeniyle uygunsuz olduğu tespit etti. Bakanlık ürünün piyasaya arzın ivedilikle durdurulması, piyasada bulundurulmasını önlenmesi, piyasadan çekilmesi, geri çağrılması vb. kararını verdi. Bakanlık elinde ürünü bulunduran kişi veya kurumların adı geçen ürünün karayolu trafik güvenliğini tehdit etme riski taşımasından dolayı söz konusu ürünlerini acilen kullanılmasının bırakıp aşağıda unvanı, iletişim bilgileri ve adresi yazılı firmaya göndermeleri uyarısında bulundu.

DETALAR İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi