Uçak biletlerinde tavan fiyata zam: İç Hatlarda Uçmak Bile 3 Bin TL'yi Geçti

Türkiye’de iç hatlarda tek yön ekonomi sınıfı tavan ücretine yüzde 30'luk bir zam geldi. Yeni uygulama ile uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL'den 2 bin TL'ye, geri kalan yüzde 15'lik bölümü için 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.
Kararın ardından iç hatlarda bilet satan firmalar gerekli düzenlemeleri yaparak zammı fiyatlarına yansıttı.
SON ZAM 8 AY ÖNCE GELMİŞTİ
Geçen yıl alınan karar ile uçağın koltuk kapasitesinin yüzde 85’ine kadar olan bölümü için bilet fiyatı en fazla 1650 TL, geri kalan yüzde 15 oranındaki bölüm içinse 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak 2013 yılında iç hatlarda tek yönde tavan fiyat uygulaması getirilmişti. İç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında ise tavan ücret uygulaması bulunmuyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Geri Zekalı - TÜRK HAVA YOLLARI MÜDÜR MAAŞI PARA LAZIM-Genel Müdür maaşı 1.400.000 TL olarak belirlenmiş. (tavan maaş)
-Sekiz genel müdür yardımcısının maaşı, bu rakamın %90 ı (1.260.000 TL)
-Kırk bir adet başkanın maaşı, bu rakamın %50 si (700.000 TL)
-Elli üç adet başkan yardımcısının maaşı. bu rakamın %35 i (490.000 TL)
-Yüzlerce müdürün maaşı. bu rakamın %25 i (350.000 TL) civarında olmuş aldığımız duyuma göre.” dedi…
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.