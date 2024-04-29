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Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat

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Büyükşehir, Körfez İlçesi Yukarı Hereke- Dilovası Çerkeşli arasında yapılacak 5 bin 200 metre uzunluğundaki yol çalışmasında hız kesmiyor

Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat mask
Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat
Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat
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Kocaeli’nin pek çok noktasında yeni yollar ve köprüler inşa ederek vatandaşların hayatına değer katan Büyükşehir Belediyesi, alternatif çözümlerle kent içi trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir’in ulaşım projelerinden biri olan Körfez İlçesi Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolunda çalışmalar hız kesmiyor. Nuh Çimento Fabrikası tali yolunda ve Yukarı Hereke Mermer Ocağı mevkiinde 2 adet altgeçit inşa eden ekipler, dere köprüsü prekast kiriş montajını tamamladı. İş kapsamında Yukarı Hereke-Çerkeşli yolunun tamamı beton üzerine asfalt olarak yapılıyor.  Böylelikle ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılacak yolun uzun ömürlü ve daha dayanıklı olması amaçlanıyor.  5 bin 200 metre uzunluğundaki yolun 600 metrelik kısmında C30 beton dökümü yapıldı.

 

Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat

2 ALT GEÇİT VE 1 ADET KÖPRÜ YAPILDI

Körfez Yukarı Hereke ile Dilovası Çerkeşli ve Dilovası merkezi arasında yapılacak yeni yol ile ulaşım daha kısa sürecek. Yukarı Hereke’de ikamet eden vatandaşların Dilovası Devlet Hastanesi, Çerkeşli OSB ve ilçe merkezine daha kısa mesafede erişim imkânı sağlayabileceği 5 bin 200 metre uzunluğundaki yol, gidiş ve geliş olmak üzere 2 şerit olacak. Yeni yolda şuana dek 2 altgeçit ve 1 adet dere köprüsü imalatları ile 85 metreküp kazı ve dolgu çalışması yapıldı.

Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat
Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat

Kaynak: Bülten

# Körfez, yeni, Büyükşehir, Kocaeli, ilçe

29 Nis 2024 - 14:02 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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