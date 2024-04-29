Öğrenci velisi okul müdürü ve yardımcısına saldırdı

Sakarya’da yaşanan olayda edinilen bilgilere göre, Hendek İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okul bahçesinde bir öğretmenin öğrencisine yüksek sesle kızması sonucu öğrencinin velisi ders çıkışı okula geldi. Okul binasının içerisinde müdür ve müdür yardımcısı ile sözlü atışmaya giren veli, daha sonra şiddete başvurarak oku müdürünü ve yardımcısını darp etti. Çıkan kargaşa sonucunda bir öğretmende yaralandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hürriyetçi Eğitim Sen Sakarya Şubesi son günlerde yaşanan öğretmene şiddet olaylarına karşı tüm eğitimcilerin tepki vermesi gerektiğini belirtti ve tüm sendikaları eyleme davet etti.
Sakarya Şube Başkanı Buğra Kızılkaya, “Hendek ilçemizde yaşanan son şiddet olayı göstermiştir ki kimse okullara elini kolunu sallayarak giremez. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız,İl Müdürlüklerimiz ve okullarımız gerekli tedbiri almalı. Veli görüşme noktaları haricinde koridorlarda ve sınıflarda okul personeli haricinde kimse dolaşmamalı. Çelik yelek giymiştik. Artık yanımızda biber gazı mı taşıyalım? Öğretmenler kask mı taksın ? 24 Kasım Öğretmenler gününde biber gazı mı hediye edelim? Artık şiddet son bulsun.
Buradan milletvekillerine ,siyasi partilere ve STK' lara sesleniyoruz, Öğretmene Şiddet Yasası bir an evvel çıksın.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Köfteli - Vatandaş hakkı sorunmu var anında cazalandiracaksin. Zamanında okulda taciz sikindali ile ilgili yasal olarak bakanlığa kadar çıktım ama üstünü kapattılar. Yazık oldu tacize uğrayan çocuğa. Bu milli eğitimde sorun oldumu anında cezayı vatandaş kesmeli bence vatandaş doğru olanı yapmış. Kimse durupduruken bu işi yapmaz. Demekki bir halt ettiler
Köfte Sever - hadi oradan köftehor. hakim misin savcı mı da okuldaki tacizi sen çıkartıyorsun ortaya varsa delillerinle verirsin mahkemeye her şey çıkar ortaya. çıkmışsın sallayıp duruyorsun at iftirayı sonra millet senin iftiranı ayıklamaya uğraşsın değil mi? okulun birinde iyi bir öğretmene denk gelirsin sana keserler cezayı alırsın boyunun ölçüsünü...
Son Pişman - Yaptırımlar yetersiz, saldırganlar ibretlik cezalar almalı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.