Öğrenci velisi okul müdürü ve yardımcısına saldırdı

Sakarya’da yaşanan olayda edinilen bilgilere göre, Hendek İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre okul bahçesinde bir öğretmenin öğrencisine yüksek sesle kızması sonucu öğrencinin velisi ders çıkışı okula geldi. Okul binasının içerisinde müdür ve müdür yardımcısı ile sözlü atışmaya giren veli, daha sonra şiddete başvurarak oku müdürünü ve yardımcısını darp etti. Çıkan kargaşa sonucunda bir öğretmende yaralandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Hürriyetçi Eğitim Sen Sakarya Şubesi son günlerde yaşanan öğretmene şiddet olaylarına karşı tüm eğitimcilerin tepki vermesi gerektiğini belirtti ve tüm sendikaları eyleme davet etti.

Sakarya Şube Başkanı Buğra Kızılkaya, “Hendek ilçemizde yaşanan son şiddet olayı göstermiştir ki kimse okullara elini kolunu sallayarak giremez. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız,İl Müdürlüklerimiz ve okullarımız gerekli tedbiri almalı. Veli görüşme noktaları haricinde koridorlarda ve sınıflarda okul personeli haricinde kimse dolaşmamalı. Çelik yelek giymiştik. Artık yanımızda biber gazı mı taşıyalım? Öğretmenler kask mı taksın ? 24 Kasım Öğretmenler gününde biber gazı mı hediye edelim? Artık şiddet son bulsun.

Buradan milletvekillerine ,siyasi partilere ve STK' lara sesleniyoruz, Öğretmene Şiddet Yasası bir an evvel çıksın.”

Kaynak: Haber Merkezi