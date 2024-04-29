İYİ Parti Kocaeli’den kurultay sonrası açıklama: “Kocaeli’de güçlü bir yapı oluşturacağız”

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU YENİ GENEL BAŞKAN

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapıldı. Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda seçim yarışı, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu arasında geçti. İkinci turda da genel başkan belli olmadı ve seçim üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda en fazla oyu alan Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in ardından İYİ Parti'nin ikinci genel başkanı oldu. Cumartesi günü gerçekleşen kurultayın ardından Müsavat Dervişoğlu’nu destekleyen Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

CUMALİ DURMUŞ GİK ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Partimiz olağanüstü kurultayını büyük bir olgunluk içerisinde, adeta Türk siyasetine demokrasi dersi vererek tamamladı. Birbirinden değerli 4 adayımızın yarıştığı kurultayımızda Türk milliyetçiliğinin sembol isimlerinden, büyük mücadele insanı Müsavat Dervişoğlu Genel Başkanlık koltuğuna oturdu. Birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz, Türk siyasetine damga vuran Kurucu Genel Başkanımız Meral Akşener de sevgi, saygı ve minnetle uğurlandı. Öte yandan önceki dönem milletvekilimiz, ağabeyimiz Cumali Durmuş da Genel İdare Kurulu’na (GİK) seçildi.

KOCAELİ’DE GÜÇLÜ BİR YAPI OLUŞTURACAĞIZ

Herkes bilmelidir ki 27 Nisan İYİ Parti için yeni bir başlangıçtır. Bizler Kocaeli teşkilatları olarak İl Başkanımız Nusret Acur’un öncülüğünde yerel seçimler nedeniyle teşkilatlarımızda oluşan eksikliklerimizi kısa sürede tamamlayacağız. Bunun için yönetim kurulu olarak çalışmalara başladık. En yakın zamanda sonuç alacağız. Kocaeli’de çok güçlü bir yapı oluşturarak Kocaeli’nin dört bir yanında halkımızla kucaklaşacağız. Biliyoruz ki iyiler kazanacak.”