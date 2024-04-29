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Şut bile çekilmeyen maç için şike iddiaları ortaya atıldı

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TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta dün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığı iddiaları öne sürüldü. Konuya ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan da paylaşım geldi.

Şut bile çekilmeyen maç için şike iddiaları ortaya atıldı mask
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Türk Futbolu flaş bir iddiayla sarsıldı. TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta dün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında şike yapıldığı ileri sürüldü. Kimsenin şut çekemediği bu maçta bilerek şut çekilmediği iddia edildi. Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz olaya dahil olup konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

 

Yavuzyılmaz paylaşımında, "Bugün 2.Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

# sosyal, başkan, Milletvekili, futbol

29 Nis 2024 - 14:27 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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