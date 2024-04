Gaziantep Tanıtım Günleri’ni kaç kişi ziyaret etti?

GAZİANTEP KOCAELİ’Yİ SEVİYOR

22-28 Nisan tarihleri arasında İzmit’teki Real AVM binasının otopark alanında düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri sona erdi. Gaziantep lezzetleri başta olmak üzere pek çok şehrin yöresel lezzetlerini kent sakinleriyle buluşturan organizasyonun sona ermesi sonrası Gaziantep Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Özaygut gazetemize değerlendirmelerde bulundu. İlgiden memnun kalındığını ifade eden Özaygut değerlendirmede “İlgi çok iyi oldu, Kocaeli yine Gaziantep’i bağrına bastı. Mükemmel bir organizasyon oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beklentimizin çok ama çok üstünde ziyaretçi oldu. Gaziantep Kocaeli’yi, Kocaeli Gaziantep’i seviyor.

FİYATLAR KONUSUNDA ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

İnşallah bu sene dokuzuncusunu yaptığımız bu şenliğin gelecek yıllarda da devamını getiririz. Biz Kocaeli halkına teşekkür ediyoruz. Her ne kadar Gaziantep’te doğmuş olsak da doyduğumuz yer olan Kocaeli’de olmaktan mutluyuz, bu kente minnettarız. Kocaeli için bizler elimizden geleni yapmaya hazırız. Tanıtım günlerimizi en az 60-70 bin kişi ziyaret etti, bu rakamın üstünde ziyaretçi sayımızda olmuş olabilir. Her günü dolu geçen bir organizasyondu. Evet, vatandaşımıza fiyatlar yüksek gelmiş olabilir ama gelinen noktada maliyetler çok yüksek. Piyasanın altındaki fiyatlarla ürünlerimizi kent insanıyla buluşturduk. Fiyatlar konusunda elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.

KOCAELİSPOR İLE GAZİANTEP FK MAÇ YAPAR MI?

Hasan Özaygut’a, Gaziantep Futbol Kulübü ile Kocaelispor arasında, ilerleyen aylarda özel bir maç oynanmasına yönelik bir girişimde bulunup bulunmadıkları ile ilgili yöneltilen soruya “Kocaelispor ile Gaziantep FK arasında özel bir maç oynanmasına biz her zaman açığız. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gaziantepli bir abimiz. Kendisi böyle bir maç oynanmasını isterse biz de destek veririz. Kocaelispor böyle bir şey isterse, kendileri de yapabilir ama biz de her zaman ön ayak oluruz. Sonuçta bizler Kocaeli’ye gönül vermiş insanlarız, kentin her zaman ve her şartta yanındayız” ifadelerini kullanarak cevap verdi.