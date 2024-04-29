IBAN’la ödeme alanlara dev ceza!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm işletmelerin hesaplarına IBAN yoluyla gelen transferleri incelemeye başladı. Ödemeyi banka hesabından alıp fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura vermeyen işletmelere ise her bir fatura için 3 bin 400 liradan az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Devleti vergi kaybına uğrattıkları için vergi incelemesi yapılacak.
Beyan dışı bırakılmış hasılat nedeniyle vergi kaybına neden olunduğu için vergi incelemesi de yapılıyor veya yapılan tespitler esas alınarak dönem matrahları takdir ediliyor, vergi cezaları kesiliyor.
İşletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferler inceleniyor. Sadece işletme sahiplerinin değil yakınlarının ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da denetleniyor. Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi verilerden yola çıkılıyor.
Gerçek kazançlarını beyan dışı bırakanlar denetim kapsamına alınıyor. Kiralama yoluyla edinilen banka hesapları da MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında inceleniyor.
Ticaret Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı, "Bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermek, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na göre suç teşkil ediyor" uyarısında bulunmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Td - KUYUMCU, EKMEK FIRINI, LOKANTA, CAFE, RESTAURANT, PASTANE , KASAP VS GİBİ ESNAFINA DA KONTROL EDİYORLAR Mİ ACABA. ÖZELLİKLE KUYUMCULAR. ZAMANINDA KUYUMCULAR VE FIRINCILARDA VERGİ VERSİN SİSTEM KURACAM DEDİ MALİYE BAKANI ZEKERİYA TEMİZEL GÖREVDEN ALINMIŞTI. ÜLKE DE VERGİ VERMEME ŞARTI VAR. BİR ALSAN 1 SENEDE HERŞEY DÜZELİR..
Esnaf - IBANLA UĞRAŞACAKLARINA HER GÜN GÜNLÜK ZAM YAPAN KDV 0/1 OLAN MARKETLERİ DENETLESİNLER SABAHTAN AKŞAMA FİYAT DEĞİŞİYOR BEN KÜÇÜK ESNAF OLARAK 0/20 KDV ÖDÜYORUM NERDE BURDA ADALET
İzmitli - Son zamanlarda özellikle bayan kuaförlerinde çok meşhur oldu. Kasa önlerine iban numaralarını yapıştırmışlar. Özellikle bayan kuaförleri kesinlikle denetlenmeli. Yazıktır günahtır devletine vergisini ödeyen onca esnaf enayi mi?
Son Pişman - İşte böyle, vergi kaçırmak vatana ihanet kapsamına alınsın, sabit ücretli ve kurumsal firmalar dışında vergi veren yok, önce adaletin tesisi herşeyin başı
Vatandaş - küçük esnaf ne kazanıyor ki vergi 20 olsun??? valla zimmete devletin parasını geçirenlere söyle onu. artık yeter büyük şirketlere yüzde 20 olsun. gelirini düşük gösteriyor vergi vermiyor bu şirketler. ama bize gelince tırnağımıza kadar araştırılıyoruz. vergi yüksek.... eeee biz ölelim o zaman....
İbrahim - 200 tl artık çocuklara harçlık veriyoruz sabahları ödeme yapmak için paramı taşımaz yanımızda çok biliyorlarsa 1000 tl 2000 tl banknot cikarsinlar
Vatandaş - ya hangi kafa bu???? çıkan her büyük bankonot ülkede devalüasyon demektir.her karşılığı olmayan kağıt para ekonomi açığıdır....... nasıl bi kafa yaşıyorsunuz siz???
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.