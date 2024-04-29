KESOB üyeleri için yeni imzalar attı

KESOB, kendisine bağlı olan 51 esnaf ve sanatkâr odasının üyeleri için yeni protokollere imzaladı. KESOB Başkanı- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durmuş ev sahipliğindeki imza töreninde Ernaz Otomotiv ve Ezgi İşitme Cihazları isimli kuruluşlarla protokol imzalandı. Otomotiv firmasıyla KESOB Üyeleri’ne özel mayıs ayı içerisinde geçerli indirim protokol yapılırken işitme cihazı firmasıyla ise yüzde 30 indirim protokolü yapıldı. Kadir Durmuş yapılan protokollerin esnafa-sanatkâra hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.