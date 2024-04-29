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KESOB üyeleri için yeni imzalar attı

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Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı üyelerini korumaya çalışan Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) yeni protokollere imza attı.

Muhammet Emin Can
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KESOB üyeleri için yeni imzalar attı
KESOB üyeleri için yeni imzalar attı
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KESOB, kendisine bağlı olan 51 esnaf ve sanatkâr odasının üyeleri için yeni protokollere imzaladı. KESOB Başkanı- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Durmuş ev sahipliğindeki imza töreninde Ernaz Otomotiv ve Ezgi İşitme Cihazları isimli kuruluşlarla protokol imzalandı. Otomotiv firmasıyla KESOB Üyeleri’ne özel mayıs ayı içerisinde geçerli indirim protokol yapılırken işitme cihazı firmasıyla ise yüzde 30 indirim protokolü yapıldı. Kadir Durmuş yapılan protokollerin esnafa-sanatkâra hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

KESOB üyeleri için yeni imzalar attı
KESOB üyeleri için yeni imzalar attı

# yeni, Türkiye, indirim

29 Nis 2024 - 14:55 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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