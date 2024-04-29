Yusuf Cihat da sarı kart ceza sınırına geldi

Daha önce ikinci yarıdaki Çorum FK ve Manisa FK maçlarında sarı kartı olan deneyimli isim ceza sınırına geldi. Yeşil-Siyahlı ekibimizde Burak, Ramil, Candeias ve Gökhan, Bandırma maçına sınırda çıkmış ve bu mücadeleyi kartsız geçirmişti. Bu 5 ismin Bodrum FK deplasmanında çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sarı kart görmeleri durumunda Sakaryaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.