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Yusuf Cihat da sarı kart ceza sınırına geldi

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Kocaelispor’da son haftaların başarıl ismi Yusuf Cihat Çelik Bandırma maçında bu sezonki üçüncü sarı kartını gördü.

Yusuf Cihat da sarı kart ceza sınırına geldi mask
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Daha önce ikinci yarıdaki Çorum FK ve Manisa FK maçlarında sarı kartı olan deneyimli isim ceza sınırına geldi. Yeşil-Siyahlı ekibimizde Burak, Ramil, Candeias ve Gökhan, Bandırma maçına sınırda çıkmış ve bu mücadeleyi kartsız geçirmişti. Bu 5 ismin Bodrum FK deplasmanında çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sarı kart görmeleri durumunda Sakaryaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# Çorum FK, ceza

29 Nis 2024 - 15:00 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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