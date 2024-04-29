Yusuf Cihat da sarı kart ceza sınırına geldi

Daha önce ikinci yarıdaki Çorum FK ve Manisa FK maçlarında sarı kartı olan deneyimli isim ceza sınırına geldi. Yeşil-Siyahlı ekibimizde Burak, Ramil, Candeias ve Gökhan, Bandırma maçına sınırda çıkmış ve bu mücadeleyi kartsız geçirmişti. Bu 5 ismin Bodrum FK deplasmanında çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sarı kart görmeleri durumunda Sakaryaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Kaynak: SPOR SERVİSİ