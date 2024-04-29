KEDFE’de Tekin Dursun güven tazeledi

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu(KEDFE) Olağan Genel Kurul Toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Tekin Dursun, delegelerin büyük teveccühü ile yeniden başkanlığa seçildi. Yoğun katılımın gerçekleştiği KEDFE’nin kongresine; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Yanık, Bursa Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Savaş Albayrak, Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam, Şenkaya Federasyon Başkanı Şenyurt Topal, Kocaeli Anadolu İlleri Federasyon Başkanı Alican Kazgan, Kocaeli Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut, Kocaeli Elazığlılar Dernek Başkanı Fethi Kapan, Kocaeli Ağrılılar Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım, ilçe, köy dernek başkanları ve yönetimleri, KEDFE üyeleri ve çok sayıda Erzurumlu katıldı.
BAŞKAN DURSUN’DAN TEŞEKKÜR
Kongrede divan başkanlığını Ertuğrul Çetinkaya yaparken, katip üyeliklerini Köksal Şakar, Yaşar Arslan ve Halil İbrahim Soylu yaptı. Konuşmaların ardından divana sunulan tek liste ile başkan seçilen Tekin Dursun, teşekkür konuşmasında katılım sağlayan misafirlere ve davetlilere teşekkür etti. Dursun, yönetimdeki arkadaşlarıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, Erzurumlulara her zaman destek olacaklarını ve birlikteliklerinin büyümeye devam edeceğini ifade etti.
“ YENİ PROJELERİMİZİ DUYURACAĞIZ”
KEDFE Başkanı Tekin Dursun, “Federasyonumuza görev yapmaya başladığımız günden bu yana, federasyonumuzun çıtasını daha yukarıya çıkartmaya elimizden geldiği kadar gayret ettik. Hiçbir yanlışın içinde olmadık. Yanlış yapanların karşısında durduk ve olmaya devam edeceğiz. Üç yıllık görev süresince bize inanan güvenen siz kıymetli dernek başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Federasyon olarak önümüzdeki üç yıl içerisinde sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte tüm hemşerilerimiz, dernek başkanlarımız ve üyelerimiz ile birlikte Erzurum’un adını Kocaeli’de daha yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Yeni projelerimiz ve üç yıllık plan programımızı önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantı sonrasında sizlerle paylaşacağız. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.
KEDFE YÖNETİM KURULU ASİL LİSTESİ:
Tekin Dursun (BAŞKAN)
Yener Tok
İmdat Akbaba
Ahmet Kaya
Erdal Yıldırım
Memet Vural
Necdat Acar
Vedat Tortumluoğlu
Muhlis Acar
Halit Zorba
Yusuf Turak
Ricail Konaç
Ercüment Zengin
Eyyup Çetinkaya
Abdullah Çetinkaya
Hakan Yılmaz
İsrafil Kanbul
Deniz Kolo
Süleyman Öztürk
Cengiz Çalışkan
Yavuz Göğdemir
İlhami Önal
Hülya Yeşilyurt
Muhammet Yarar
Engin Şimşek
Yusuf Çağlayan
Asım Aydın
Gıyasettin Güneş
Serkan Zengin
Nurtaş Kara
Orhan Gedik
Seyhan Taştan
Halit Akbayır
Zülkar Büyükgöz
Mahmut Atıcı
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.