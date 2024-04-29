KEDFE’de Tekin Dursun güven tazeledi

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu(KEDFE) Olağan Genel Kurul Toplantısı Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Tekin Dursun, delegelerin büyük teveccühü ile yeniden başkanlığa seçildi. Yoğun katılımın gerçekleştiği KEDFE’nin kongresine; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Yanık, Bursa Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Savaş Albayrak, Erzurum Oltu Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam, Şenkaya Federasyon Başkanı Şenyurt Topal, Kocaeli Anadolu İlleri Federasyon Başkanı Alican Kazgan, Kocaeli Çukurovalılar Dernek Başkanı Erdoğan Davut, Kocaeli Elazığlılar Dernek Başkanı Fethi Kapan, Kocaeli Ağrılılar Federasyonu Başkanı Ömer Yıldırım, ilçe, köy dernek başkanları ve yönetimleri, KEDFE üyeleri ve çok sayıda Erzurumlu katıldı.

BAŞKAN DURSUN’DAN TEŞEKKÜR

Kongrede divan başkanlığını Ertuğrul Çetinkaya yaparken, katip üyeliklerini Köksal Şakar, Yaşar Arslan ve Halil İbrahim Soylu yaptı. Konuşmaların ardından divana sunulan tek liste ile başkan seçilen Tekin Dursun, teşekkür konuşmasında katılım sağlayan misafirlere ve davetlilere teşekkür etti. Dursun, yönetimdeki arkadaşlarıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, Erzurumlulara her zaman destek olacaklarını ve birlikteliklerinin büyümeye devam edeceğini ifade etti.

“ YENİ PROJELERİMİZİ DUYURACAĞIZ”

KEDFE Başkanı Tekin Dursun, “Federasyonumuza görev yapmaya başladığımız günden bu yana, federasyonumuzun çıtasını daha yukarıya çıkartmaya elimizden geldiği kadar gayret ettik. Hiçbir yanlışın içinde olmadık. Yanlış yapanların karşısında durduk ve olmaya devam edeceğiz. Üç yıllık görev süresince bize inanan güvenen siz kıymetli dernek başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Federasyon olarak önümüzdeki üç yıl içerisinde sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte tüm hemşerilerimiz, dernek başkanlarımız ve üyelerimiz ile birlikte Erzurum’un adını Kocaeli’de daha yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Yeni projelerimiz ve üç yıllık plan programımızı önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantı sonrasında sizlerle paylaşacağız. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ederim” dedi.

KEDFE YÖNETİM KURULU ASİL LİSTESİ:

Tekin Dursun (BAŞKAN)

Yener Tok

İmdat Akbaba

Ahmet Kaya

Erdal Yıldırım

Memet Vural

Necdat Acar

Vedat Tortumluoğlu

Muhlis Acar

Halit Zorba

Yusuf Turak

Ricail Konaç

Ercüment Zengin

Eyyup Çetinkaya

Abdullah Çetinkaya

Hakan Yılmaz

İsrafil Kanbul

Deniz Kolo

Süleyman Öztürk

Cengiz Çalışkan

Yavuz Göğdemir

İlhami Önal

Hülya Yeşilyurt

Muhammet Yarar

Engin Şimşek

Yusuf Çağlayan

Asım Aydın

Gıyasettin Güneş

Serkan Zengin

Nurtaş Kara

Orhan Gedik

Seyhan Taştan

Halit Akbayır

Zülkar Büyükgöz

Mahmut Atıcı

Kaynak: SPOR SERVİSİ