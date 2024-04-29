65 yaşını dolduran Arutan için yarın Derbent Park Otel’de bir veda programı organize edilecek. Saat 10.00’da kahvaltılı programa ilçenin üst düzey isimleri, spor adamları katılacak. Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa ile Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Gökhan Yavaşer Kocaman, Erol Arutan’a hizmetleri için plaket takdim edecek.
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Kartepe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Arutan emekli oldu
Uzun yıllardır Kartepe ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yapan eski eğitimci, farklı okullarda beden eğitimi öğretmenliği yapan Erol Arutan yaş haddinden emekli oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.