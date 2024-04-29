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Kartepe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Arutan emekli oldu

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Uzun yıllardır Kartepe ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yapan eski eğitimci, farklı okullarda beden eğitimi öğretmenliği yapan Erol Arutan yaş haddinden emekli oldu.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Kartepe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Arutan emekli oldu mask
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65 yaşını dolduran Arutan için yarın Derbent Park Otel’de bir veda programı organize edilecek. Saat 10.00’da kahvaltılı programa ilçenin üst düzey isimleri, spor adamları katılacak. Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa ile Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Gökhan Yavaşer Kocaman, Erol Arutan’a hizmetleri için plaket takdim edecek.

29 Nis 2024 - 15:06 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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