Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Asayiş

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı mask
Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, E.G. idaresindeki 81 AZ 654 plakalı Mitsubishi marka minibüs ile M.B. idaresindeki 54 ET 069 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan E.G., F.G. ve E.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

# sevk

29 Nis 2024 - 15:08 İHA Sakarya- Asayiş --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL