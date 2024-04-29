Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, E.G. idaresindeki 81 AZ 654 plakalı Mitsubishi marka minibüs ile M.B. idaresindeki 54 ET 069 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada, araçlarda bulunan E.G., F.G. ve E.B. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.