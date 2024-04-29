Üstünde 91 tarihi sikke ve objeyle yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 82 adet sikke ile 9 adet obje ele geçirildi. Olaya ilişkin olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA