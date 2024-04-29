Başkan Söğüt’e MHP Kocaeli’den ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e tebrik ziyaretleri devam ederken, son olarak MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve il yönetimi ile MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu’nu ağırladı. İl ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Söğüt’e yeni dönem için başarılar dileyen İl Başkanı Demirbaş, “Körfez’e kazandırdığınız hizmet ve eserlere yenilerini ekleyeceğinize inancımız tam” dedi.
VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, “Cumhur ittifakı olarak Körfez’de uyum içerisinde güzel bir süreç geçirdik. Halkımızın iradesi sandığa yansıdı ve bizlere yeniden Körfez’e hizmet için görev verdi. Bizler de bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.