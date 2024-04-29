Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Başkan Söğüt’e MHP Kocaeli’den ‘hayırlı olsun’ ziyareti

ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e tebrik ziyaretleri devam ederken, son olarak MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve il yönetimi ile MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu’nu ağırladı

Başkan Söğüt’e MHP Kocaeli’den ‘hayırlı olsun’ ziyareti mask
Başkan Söğüt’e MHP Kocaeli’den ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e tebrik ziyaretleri devam ederken, son olarak MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve il yönetimi ile MHP Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu’nu ağırladı. İl ve ilçe yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Söğüt’e yeni dönem için başarılar dileyen İl Başkanı Demirbaş, “Körfez’e kazandırdığınız hizmet ve eserlere yenilerini ekleyeceğinize inancımız tam” dedi.

 

Başkan Söğüt’e MHP Kocaeli’den ‘hayırlı olsun’ ziyareti

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de ziyaret dolayısıyla teşekkür ederek, “Cumhur ittifakı olarak Körfez’de uyum içerisinde güzel bir süreç geçirdik. Halkımızın iradesi sandığa yansıdı ve bizlere yeniden Körfez’e hizmet için görev verdi. Bizler de bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten

# yeni, Körfez, başkan, ilçe, VAR, hizmet

29 Nis 2024 - 15:08 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL