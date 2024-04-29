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29 Nis 2024 - 15:19- Spor G:

Kocaelispor’un eski futbolcusu entübe edildi

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Kocaelispor’un eski futbolcusu Sadun Gemici, entübe edildi.

Kocaelispor’un eski futbolcusu entübe edildi mask
Kocaelispor’un eski futbolcusu entübe edildi
Kocaelispor’un eski futbolcusu entübe edildi
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1970’li yıllarda Kocaelispor forması giyen, sonrasında Yeşil-Siyahlı kulübün futbol okulunda antrenörlük yapan Sadun Gemici rahatsızlığı sebebiyle entübe edildi. Aynı zamanda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Hasan Gemici’nin oğlu olan Hasan Gemici, daha önce kalp yetmezliği sebebiyle tedavi görmüştü.

Kocaelispor’un eski futbolcusu entübe edildi
Kocaelispor’un eski futbolcusu entübe edildi

Kaynak: SPOR SERVİSİ

# futbol, kocaelispor
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29 Nis 2024 - 15:19 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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