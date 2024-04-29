Kocaelispor’un eski futbolcusu entübe edildi

1970’li yıllarda Kocaelispor forması giyen, sonrasında Yeşil-Siyahlı kulübün futbol okulunda antrenörlük yapan Sadun Gemici rahatsızlığı sebebiyle entübe edildi. Aynı zamanda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Hasan Gemici’nin oğlu olan Hasan Gemici, daha önce kalp yetmezliği sebebiyle tedavi görmüştü.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Dede - Allah şifalar versin geçmiş olsun
Hakan - Allah şifasına kavuştursun
Doğan - Allahnrahmwt eylesin,kaybettik abimizi
Yüksek Oyuncu - Allah şifa versin güzel kardeşim
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.