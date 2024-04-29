Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere dün Suudi Arabistan'a gitti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, yedi ay içinde yedinci Ortadoğu turunun ilk ayağı olarak bu sabah Riyad'a ulaştı.
Fidan ve Blinken, ABD- Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından görüştü.
Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından duyuruldu.
Fidan, Riyad'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le de görüşme yaptı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.