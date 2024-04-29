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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü mask
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere dün Suudi Arabistan'a gitti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, yedi ay içinde yedinci Ortadoğu turunun ilk ayağı olarak bu sabah Riyad'a ulaştı.

Fidan ve Blinken, ABD- Körfez İşbirliği Konseyi toplantısının ardından görüştü.

Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından duyuruldu.

Fidan, Riyad'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim'le de görüşme yaptı.

Kaynak: AA

# sosyal, Körfez, Gazze

29 Nis 2024 - 15:19 - Türkiye --- Okunma

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