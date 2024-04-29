İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf istifa etti

İskoçya Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri Hamza Yusuf istifa ettiğini açıkladı.

Yusuf'un istifası, İngiltere'nin muhalefetteki İşçi Partisi'nin bu yıl içinde yapılması beklenen ulusal seçimlerde İskoçya'da yeniden güç kazanmasını sağlayabilir.

Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP), Yeşiller Partisi ile koalisyon anlaşmasını sona erdirmesi tartışmalara neden olmuştu.

Bu tartışmaların ardından istifa eden Yusuf'un bu hafta içinde yapılması öngörülen güven oylamasından yeterli desteği alamayacağı öngörülüyordu.

"HÜKÜMETE BAŞKA BİRİNİN LİDERLİK ETME ZAMANI GELDİ"

Nicola Sturgeon'un yerine başbakan ve SNP lideri olmasının üzerinden bir yıldan uzun süre geçtikten sonra istifa eden Yusuf, İskoç hükümetine başka birinin liderlik etmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Öte yandan 17 yıldır İskoç hükümetini yöneten SNP'ye verilen destek azalıyor. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, İşçi Partisi'nin on yıldan bu yana ilk kez SNP'yi geride bıraktığını açıkladı.

İşçi Partisi'nin İskoçya'daki yükselişi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın partisi Muhafazakâr Parti'nin işini zorlaştırıyor.

İskoç Parlamentosu'nun seçime gitmeden önce yeni başbakanı seçmek için 28 günü bulunuyor ve SNP'nin eski lideri John Swinney ya da Yusuf'un önceki rakibi Kate Forbes İskoçya'nın yeni başbakanı olabilir.

SNP'nin yeni bir lider bulamaması hâlinde İskoçya'da seçime gidilecek.

Kaynak: Reuters