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Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı

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Şanlıurfa'da, Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Türkiye'ye geçmeye çalışan terörist Suriye sınırında yakalandı mask
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Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

# Türkiye, pkk, Suriye

29 Nis 2024 - 15:23 - Türkiye --- Okunma

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