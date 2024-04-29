UlaşımPark şoförü genç yaşta amansız hastalığın kurbanı oldu   

UlaşımPark’ta otobüs şoförlüğü yapan Emrah Yayla yakalandığı amansız hastalık sonucunda hayatını kaybetti. 40 yaşındaki Emrah Yayla'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Derince Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. UlaşımPark da personelinin vefatı dolayıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "UlaşımPark Körfez Garajı otobüs şoförümüz Emrah Yayla'nın yakalandığı amansız hastalık sonrası tedavi sürecinde vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz." denildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Özer - Güzel kardeşim, Allah sana rahmetiyle muamele eylesin.
41derince41 - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Murat Kansu - Ah kardeşim yaktın bizi be
Çocukluk arkadaşım
Temiz yürekli kardeşim
Rabbim taksiratını affeylesin kalanlara sabır versin.
Allah Rahmet Eylesin - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun güzel insan
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.