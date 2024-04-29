Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
29 Nis 2024 - 15:24- Gündem G:

UlaşımPark şoförü genç yaşta amansız hastalığın kurbanı oldu   

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark’ta çalışan 40 yaşındaki Emrah Yayla hayatını kaybetti.

UlaşımPark şoförü genç yaşta amansız hastalığın kurbanı oldu    mask
ABONE OL Google News Sayfamız

UlaşımPark’ta otobüs şoförlüğü yapan Emrah Yayla yakalandığı amansız hastalık sonucunda hayatını kaybetti. 40 yaşındaki Emrah Yayla'nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Derince Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. UlaşımPark da personelinin vefatı dolayıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda "UlaşımPark Körfez Garajı otobüs şoförümüz Emrah Yayla'nın yakalandığı amansız hastalık sonrası tedavi sürecinde vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dileriz." denildi.

 

# Körfez, çalışma, Derince, cenaze

29 Nis 2024 - 15:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Özer - Güzel kardeşim, Allah sana rahmetiyle muamele eylesin.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 20:58
02

Murat Kansu - Ah kardeşim yaktın bizi be

Çocukluk arkadaşım

Temiz yürekli kardeşim

Rabbim taksiratını affeylesin kalanlara sabır versin.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 17:35
01

Allah Rahmet Eylesin - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun güzel insan

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 15:47
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL