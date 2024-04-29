Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basit tedbirler alınmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni"nde konuştu.

"ÜÇLÜ GEZEGEN KRİZİ KARŞISINDA EN YOĞUN MÜCADELEYİ VEREN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Öncelikle senelerce yaşadığımız sel ve taşkın, heyelan afetlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Derelerimizde temizlik ve ıslak çalışmalarına hız vermek suretiyle gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz. Tabiat olaylarının önüne geçemeyiz fakat bunların yol açacağı zararlar en aza indirmek bizlerin elindedir. Hangi meselede olursa olsun görevimiz önce her türlü önlemi almak ondan sonra Rabbimizin takdirine teslim olmaktır. 2024 yılını daha sorunsuz can mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum. Negatif ve pozitif anlamlarıyla coğrafya kaderdir sözünün ne demek olduğunu biz çok iyi biliyoruz. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen krizi karşısında en yoğun mücadeleyi veren ülkelerden biri olduk.

"LAFA GELİNCE MANGALDA KÜL BIRAKMAYANLARIN SESİ SOLUĞU ÇIKMADI"

Son yıllarda depremden sel baskınlarına, salgından savaşa çok farklı sınamalarla karşı karşıya kaldık. Tedbirli olmak ile tedbirsiz yakalanmak arasındaki farkı devasa farkı bu sınamaların tamamında bizzat tecrübe ettik. Binlerce canımız plansızlığa kurban giderken vaktinde önlem alındığında can ve mal kayıplarını nasıl azaltılabileceğimizi de bu hadiselerde görmüş olduk. İşte evvelki gün İstanbul'un göbeğindeki bir parkta çok basit tedbirler alınmadığı için 5 yaşında bir evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Bu acı olayın öncesinde Beşiktaş Gayrettepe'deki gece kulübü yangınında 29 emekçi kardeşimizi, Antalya'daki teleferik faciasında bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların iş cinayetlerini hiçbirinde sesi soluğu çıkmadı. Antalya'daki teleferik faciasının sorumlularını neredeyse demokrasi kahramanı ilan edeceklerdi.

"AFETLERE HAZIRLIK SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR"

Ülke ve millet meselesinin siyasi partisi olmaz, afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur. Bizim bütün derdimiz insanımızı yaşatmaktır. Daha fazla yıkım ve gözyaşı dökmek istemiyoruz.

" TÜRKİYE İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI, TERCİHTEN ÖTE ZORUNLULUKTUR"

80 bine yakın konut ve köy evini sahiplerine teslim ettik. Her ay 10-15 bin konut teslimat yaparak yıl sonuna kadar bunu 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur."

Kaynak: AA