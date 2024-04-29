Kocaelispor, Eyüp’ü geçebilir

SAKARYA 19 PUAN TOPLADI

Süper Lig’e çıkması iki hafta önce kesinleşen Eyüpspor, Göztepe, Sakaryaspor, Çorum FK, Kocaelispor, Bodrumspor ve Boluspor maçlarından 18 puan topladı. İstanbul temsilcisi Göztepe ile ikinci maçını henüz oynamadı. Süper Lig’e yükselen bir diğer ekip Göztepe ise bu takımlarla oynadığı maçlarda 13 puan alabildi. Göztepe’nin ise Eyüpspor ile bir maçı daha var. Sakaryaspor ise bu alanda 19 puan toplayarak en fazla puan toplayan takım oldu. Sakaryaspor son maçta temsilcimize konuk olacak.

24 PUANLA BİTİREBİLİRİZ

7 takım arasında 17 puan toplayan Çorum FK ise bu hatta yer alan Boluspor ile bir maç daha oynayacak. Kocaelispor’un bu hafta konuk olacağı, son hafta ise Göztepe ile karşılaşacak olan Bodrum FK ise bu alandaki rakiplerinden 12 puan alabildi. Çorum FK ile bir maçı olan Boluspor ise topladığı 5 puanla bu 7 takım arasında en az puan toplayan takım oldu. Temsilcimiz Kocaelispor ise ilk 7 arasında yer alan rakiplerinden 18 puan topladı. Bu hatta yer alan Bodrum FK ve Sakaryaspor ile karşılaşacak olan temsilcimiz iki rakibini de yenerse 24 puan ulaşacak ve ilk 7 sıradaki takımlar arasında en çok puanı alan takım olacak.