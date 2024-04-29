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Kocaelispor, Eyüp’ü geçebilir

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Trendyol 1. Lig’de hafta sonu oynadığı maçta Bandırmaspor’u 3 golle geçen Kocaelispor ilk 7 sıra yer alan takımlar arasında Eyüpspor ile birlikte en çok puan toplayan ikinci takım oldu.

Gökhan Beşiktaş
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SAKARYA 19 PUAN TOPLADI

Süper Lig’e çıkması iki hafta önce kesinleşen Eyüpspor, Göztepe, Sakaryaspor, Çorum FK, Kocaelispor, Bodrumspor ve Boluspor maçlarından 18 puan topladı. İstanbul temsilcisi Göztepe ile ikinci maçını henüz oynamadı. Süper Lig’e yükselen bir diğer ekip Göztepe ise bu takımlarla oynadığı maçlarda 13 puan alabildi. Göztepe’nin ise Eyüpspor ile bir maçı daha var. Sakaryaspor ise bu alanda 19 puan toplayarak en fazla puan toplayan takım oldu. Sakaryaspor son maçta temsilcimize konuk olacak.

24 PUANLA BİTİREBİLİRİZ

7 takım arasında 17 puan toplayan Çorum FK ise bu hatta yer alan Boluspor ile bir maç daha oynayacak. Kocaelispor’un bu hafta konuk olacağı, son hafta ise Göztepe ile karşılaşacak olan Bodrum FK ise bu alandaki rakiplerinden 12 puan alabildi. Çorum FK ile bir maçı olan Boluspor ise topladığı 5 puanla bu 7 takım arasında en az puan toplayan takım oldu. Temsilcimiz Kocaelispor ise ilk 7 arasında yer alan rakiplerinden 18 puan topladı. Bu hatta yer alan Bodrum FK ve Sakaryaspor ile karşılaşacak olan temsilcimiz iki rakibini de yenerse 24 puan ulaşacak ve ilk 7 sıradaki takımlar arasında en çok puanı alan takım olacak.

# İstanbul, hafta, kocaelispor, Sakarya, VAR, Çorum FK

29 Nis 2024 - 15:39 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
10

Son Pişman - Avuntu mu, kendini kandırma mı, bizi kandırma mı?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 00:42
09

Muro41 - Kocaelispor ligi 3 üncü bitirme si ve playoof, da direk final oynar inşallah

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 23:17
07

Karamürsel - Sağ dan veya sol dan istersen üst ten toplansın . Önemli olan tüm maçların puan toplamı bir değer ifade ediyor.. .

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 19:45
03

İzmitli - Kocaelispor Kocaeli basını tarafından desteklenmeli . Bodrum a seyirci ve bu seyirci ye ücretsiz otibus tahsis i başında yer almalı . Taraftar lazım bodrum maçında

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 29 Nisan 18:19
01

Objekti̇f Başlik Olsa - Özet olarak şu an en fazla puan toplayan takım SAKARYASPOR olmuş oluyor.

Başlık aslında olan duruma göre yapılmış olsa daha objektif yazı olurdu.

Kocaelispor'un Bodrum ve Sakaryaspor'u yenememe durumunu da düşenebilirsiniz ayrıca.

Yanıtla . 7Beğen . 15Beğenme 29 Nisan 16:01
08

Ali Hamza - @Objekti̇f Başlik Olsa 01 nolu yoruma cevabı: Bu hafta nasıl şekillenecek 1 puan fark var.bu hafta Kocaeli Çorum Bodrum yenilip Sakarya yenerse o zaman ancak dediğin oluyor.o da imkansız.burdan Çorum sıyrılır demedi deme.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 22:47
06

Objekti̇f Başlik Olsa - @Objekti̇f Başlik Olsa 01 nolu yoruma cevabı: Bardağın neresinden baktığın önemli.

Dün kağıt üzerinde favori olan SAKARYA, öldü öldü dirildi.

Ecel terleri döktü.

Ligten düşen bir takıma kaybediyorlardı.

Şimdi objektif olacaksan, SAKARYA'YA 4 puan yetiyor.

KOCAELİSPOR VE ÇORUMSPOR'A 6 puan lazım.

Ayrıca bu yazım burada dursun.

İş son haftaya kalmaz.

Bu hafta olay şekillenir.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 19:35
05

41li - @Objekti̇f Başlik Olsa 01 nolu yoruma cevabı: Bakışın negatif,hiç olmamış

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 18:44
04

Basiskele41 - @Objekti̇f Başlik Olsa 01 nolu yoruma cevabı: Bu sakarya lılarının bizim basını takip etme hastalığını bir türlü anlamış değilim bunlarda Körfez sendromu amansız vaka

Yanıtla . 2Beğen . 6Beğenme 29 Nisan 18:26
02

Mika - @Objekti̇f Başlik Olsa 01 nolu yoruma cevabı: Özetle, şu güzel habere yaptığın yorumla inanılmaz saçmalamışsın.

Yanıtla . 4Beğen . 7Beğenme 29 Nisan 17:19
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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